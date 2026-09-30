Premium|Study Room : टाटा उद्योग समूह, देशाचा विश्वास आणि वादाला तोंड; काय आहे प्रकरण.?

हल्ली आदर वाटावा असे उद्देगपती म्हणजे बोटावर मोजण्याइतकेच असावेत. पण त्यामध्ये भारतात महत्त्वाची नावं घेतली जातात ती म्हणजे जमशेदजी टाटा, रतन टाटा ही.. ज्यांनी उद्योगपती म्हणून देशातील लोकांच्या मनात एक विश्वास निर्माण केला. त्यांच्याविषयीचा आदर आजही लोकांमध्ये दिसतो. पण अशा मोठ्या उद्योग समूहात जेव्हा कलह निर्माण होतो तेव्हा तो केवळ एका मोठ्या उद्योग समूहातील वाद न रहाता देशाच्या विकासाचा आणि विश्वासाचा मुद्दा बनतो.टाटा उद्योग समूहातील वाद हा एन. चंद्रशेखरन आणि नोएल टाटा केवळ दोन व्यक्तींमधील किंवा पदावरील वाद नसून, तो टाटा समूहाची रचना, सर्वोच्च नियंत्रण आणि देशाचे हित यांच्याशी जोडलेला एक अत्यंत महत्त्वाचा कॉर्पोरेट पेच आहे. रतन टाटा यांच्या निधनानंतर समूहात निर्माण झालेली ही पोकळी आणि सर्वोच्च अधिकार कोणाकडे असावेत, यावरून सुरू असलेली रस्सीखेच आता चव्हाट्यावर आलेली पहायला मिळते आहे. .वादाला सुरूवात नेमकी कधी आणि कुठे झाली..?या संपूर्ण वादाची सुरुवात टाटा सन्सच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत झाली. बैठकीत टाटा सन्सचे कार्यकारी अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांना आणखी ५ वर्षांसाठी कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु, टाटा ट्रस्ट्सचे अध्यक्ष नोएल टाटा यांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला. नोएल टाटा यांच्या मते, चंद्रशेखरन यांनी यापूर्वीच आपला कार्यकाल ऑगस्टमध्ये संपल्यानंतर पुढे वाढवून घेण्यास इच्छूक नसल्याचं स्पष्ट केलं होतं, त्यामुळे नवीन उत्तराधिकाऱ्याचा शोध घेणं गरजेचं होतं.सध्या ६ सदस्यांच्या संचालक मंडळात ४ विरुद्ध १ असा निर्णय घेत चंद्रशेखरन यांच्या बाजूने बहुमत दर्शवण्यात आले. नोएल टाटा यांनी या प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान केले, तर चंद्रशेखरन यांनी स्वतः तटस्थ राहत मतदान केले नाही. या वादानंतर टाटा सन्सचे शेअर्स सार्वजनिक करणे म्हणजेच त्यांचा IPO बाजारात आणून ती कंपनी लिस्टेड कंपनी करणे, एअर इंडिया आणि टाटा डिजिटलअ यांच्यासारख्या अनसूचीबद्ध कंपन्यांचे वाढते तोटे आणि भविष्यातील धोरणे यावरून मतभेद अधिक तीव्र झाले..Tata Sonsने चंद्रशेखरन यांना निवडलं, पण टाटा ट्रस्ट्सचा विरोध! नोएल टाटाच खरे किंगमेकर? टाटामध्ये चेअरमनची निवड कशी होते?.आरबीआयचा निकाल आणि त्यानंतरचा वाद नेमका काय?आरबीआयच्या नियमांनुसार, टाटा सन्स ही एक 'कोर इन्व्हेस्टमेंट कंपनी' (CIC) आहे, जी आरबीआयच्या अंतर्गत 'अपर लेयर' नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपनी (NBFC) म्हणून वर्ग करण्यात आली आहे. आरबीआयच्या नियमानुसार, ज्या कंपन्या या 'अपर लेयर' मध्ये येतात, त्यांना ३ वर्षांच्या आत शेअर बाजारात Public Listing करणे बंधनकारक असते. म्हणजेच कंपनीला आपले शेअर्स सामान्य जनतेसाठी खुले करावे लागतात. टाटा सन्सला आपली कंपनी शेअर बाजारात न्यायची नव्हती, कारण त्यांना टाटा समूहाचे मूळ खासगी स्वरूप आणि परोपकारी वारसा टिकवायचा होता.यासाठी टाटा सन्सने कंपनीवरील सर्व कर्ज फेडले आणि मार्च २०२४ मध्ये आरबीआयकडे अर्ज केला की, ‘आम्ही आमचे कर्ज फेडले आहे, त्यामुळे आम्हाला 'CIC' किंवा 'अपर लेयर' च्या नियमांमधून वगळावे आणि आमची नोंदणी रद्द करावी जेणेकरून आम्हाला शेअर बाजारात जाण्याची गरज पडणार नाही.’ पण आरबीआयने टाटा सन्सचा हा अर्ज फेटाळून लावला. आरबीआयच्या मते, टाटा सन्सचा आकार आणि आर्थिक व्याप्ती पाहता त्यांना नियमांमधून सूट देता येणार नाही. त्यांना 'अपर लेयर एनबीएफसी' चे सर्व नियम पाळावेच लागतील आणि ठरलेल्या मुदतीत शेअर बाजारात लिस्ट व्हावेच लागेल.आरबीआयने अर्ज फेटाळल्यामुळे टाटा समूहासमोर दोनच मार्ग उरले की, एकतर आरबीआयच्या आदेशाचे पालन करून कंपनीचा आयपीओ आणून ती स्टॉक मार्केटमध्ये लिस्ट करणे किंवा कायदेशीर लढा देणे. या विषयावरूनही कंपनीत दोन गट पडले.आरबीआयचा आदेश हा कायदेशीर बंधनकारक नियम आहे, त्यामुळे आपल्याला कंपनी शेअर बाजारात लिस्ट करावीच लागेल, अशी भूमिका घेत टाटा सन्सच्या बोर्डाने लिस्टिंगच्या तयारीला मंजुरी दिली. तर दुसरीकडे नोएल टाटा यांचा याला कडाडून विरोध आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, कंपनी जर शेअर बाजारात गेली, तर सामान्य गुंतवणूकदार, नफा आणि शेअरच्या किमती याला प्राधान्य दिले जाईल. यामुळे टाटा ट्रस्ट्सचे नियंत्रण कमी होईल आणि समूहाचा मूळ लोककल्याणकारी हेतू हा मागे पडेल..या प्रकारात टाटा ट्रस्ट्सची बाजू का मजबूत वाटते? तांत्रिक आणि कायदेशीर मुद्दे काय आहेत?टाटा सन्सच्या घटनेनुसार टाटा समूहात कोणतेही मोठे निर्णय घेण्यासाठी टाटा ट्रस्ट्सच्या नामनिर्देशित संचालकांचे बहुमत असणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार टाटा ट्रस्ट्सचे संचालक मंडळात २ नॉमिनी आहेत. एक नोएल टाटा आणि दुसरे वेणू श्रीनिवासन. त्यापैकी नोएल टाटा यांनी कंपनी विरोधात मतदान केले आहे तर वेणू श्रीनिवासन यांनी निर्णयाच्या बाजूने मतदान केले. याचा अर्थ ट्रस्टच्या सदस्यांमध्ये मतविभागणी १ विरुद्ध १ अशी झाली आहे. त्यामुळे ट्रस्टचे स्पष्ट बहुमत या प्रस्तावाला मिळाले नाही, असा दावा केला जात आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निकालांचा विशेषतः सायरस मिस्त्री प्रकरणाचा संदर्भ देऊन टाटा ट्रस्ट्सचे म्हणणे आहे की, जर ट्रस्टच्या नियमांचे बंधनकारक बहुमत मिळालेले नसेल, तर अध्यक्षीय अधिकाराचा वापर करून हा नियम ओलांडता येत नाही. माजी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनीही याच बाजूने कायदेशीर मत दिल्याचे सांगितले जात आहे.कॉर्पोरेट कायदेतज्ज्ञांच्या मते, ६६ टक्के शेअर्स मालकी असलेल्या ट्रस्टच्या मुख्य प्रमुखाचा थेट विरोध असतानाही केवळ बोर्डाच्या बहुमताच्या जोरावर मोठा निर्णय लादणे कायदेशीर कसोटीवर टिकणे अवघड असते. अगदी थोडक्यात सांगायचं तर कायद्याच्या भाषेत टाटा ट्रस्टचं म्हणजेच नोएल टाटा यांचं पारडं जड आहे..शरद पवार यांनी या वादात उडी घेत नेमकं काय म्हंटलं आहे..?या संपूर्ण घडामोडींवर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रमुख शरद पवार यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करताना टाटा समूहाचा परोपकारी वारसा आणि संस्थात्मक मूल्ये टिकवून ठेवण्यावर भर दिला आहे. पवारांच्या मते, टाटा समूहाची रचना अत्यंत विचारपूर्वक केली गेली आहे, जिथे ‘टाटा ट्रस्ट्स’ कडे टाटा सन्सची सुमारे ६६ टक्के हिस्सेदारी आहे. कंपनीच्या नियमांनुसार टाटा ट्रस्ट्सद्वारे नामनिर्देशित केलेल्या संचालकांच्या अधिकारांचा आणि अध्यक्षपदाच्या नियुक्तीबाबतच्या त्यांच्या सहमतीचा आदर केला गेला पाहिजे.४-१ च्या बहुमताने घेण्यात आलेल्या निर्णयावर बोट ठेवून पवारांनी सुचवले आहे की, जर ट्रस्टची भूमिका कमजोर झाली, तर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, TIFR, TISS यांसारख्या लोककल्याणकारी संस्थांवर आणि सामाजिक कार्यांवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. हा विवाद कोणत्याही संघर्षाशिवाय, योग्य कायदेशीर मार्गांनी सोडवला जावा, अशी त्यांची भूमिका आहे, जी अप्रत्यक्षपणे नोएल टाटा आणि टाटा ट्रस्ट्सच्या बाजूने झुकलेली दिसते.थोडक्यात सांगायचे तर, टाटा समूहातील हा संघर्ष एका अर्थाने ‘व्यावसायिक लवचिकता विरूद्ध सामाजिक वारसा’ असा आहे. एका बाजूला कॉर्पोरेट बोर्डाला कंपनी वेगाने पुढे न्यायची आहे, तर दुसऱ्या बाजूला टाटा ट्रस्ट्सला समूहाची मूळ मूल्ये, नैतिकता आणि लोककल्याणकारी चौकट टिकवून ठेवायची आहे. या वादातून टाटा समूह कसा बाहेर पडतो आणि भविष्यातील नेतृत्वाची दिशा कशी ठरवतो, यावर भारताच्या संपूर्ण कॉर्पोरेट जगताचे लक्ष लागून राहिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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