Premium|Study Room : पॅक्स सिलिका उपक्रमाद्वारे जागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्रात क्रांती घडू शकते!

लेखक : सुदर्शन खुडचेपार्श्वभूमी आणि संकल्पनाआधुनिक औद्योगिक आणि डिजिटल युगात सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक घटकांचे महत्त्व मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. दूरसंचार, वाहननिर्मिती, संरक्षण व्यवस्था आणि संगणकीय प्रणाली यांसारख्या क्षेत्रांची कार्यक्षमता या घटकांवर अवलंबून आहे. या पार्श्वभूमीवर सुरक्षित, स्थिर आणि विश्वासार्ह उत्पादन व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी विविध देशांनी सहकार्यावर आधारित पॅक्स सिलिका उपक्रमाची संकल्पना पुढे आणली. या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश म्हणजे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उत्पादन काही मर्यादित प्रदेशांपुरते न राहता विविध भागांत विकसित करणे हा आहे.या उपक्रमाची सुरुवात कशी झाली?कोरोना महामारीनंतर जागतिक उद्योगव्यवस्थेला पुरवठा अडचणींचा गंभीर अनुभव आला. उत्पादनासाठी आवश्यक घटकांच्या कमतरतेमुळे अनेक देशांतील उद्योग ठप्प झाले. यामुळे जागतिक उत्पादन व्यवस्था काही मोजक्या प्रदेशांवर अवलंबून राहणे धोकादायक ठरू शकते, हे स्पष्ट झाले. या परिस्थितीत विश्वासार्ह देशांमध्ये उत्पादन क्षमता वाढविण्याच्या उद्देशाने पॅक्स सिलिका उपक्रमाची सुरुवात झाली..आर्थिक आणि तंत्रज्ञानविषयक कारणेअत्याधुनिक घटक उत्पादनासाठी मोठी आर्थिक गुंतवणूक, संशोधन क्षमता आणि उच्च कौशल्य आवश्यक असते. त्यामुळे हा उद्योग काही विकसित देशांमध्येच केंद्रित राहिला होता. उत्पादनाचे विकेंद्रीकरण करून जोखीम कमी करणे, संशोधन सहकार्य वाढविणे आणि नवतंत्रज्ञान विकासाला चालना देणे ही या उपक्रमामागील प्रमुख आर्थिक व तांत्रिक कारणे मानली जातात.पुरवठा साखळी आणि भू-राजकीय स्पर्धाअलीकडील काळात तंत्रज्ञान क्षेत्राला सामरिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. जागतिक पुरवठा साखळी विशिष्ट प्रदेशांवर अवलंबून असल्याने आंतरराष्ट्रीय तणावाचा उद्योगांवर थेट परिणाम होऊ लागला. त्यामुळे उत्पादन केंद्रांचे विविधीकरण आणि विश्वासार्ह भागीदारी निर्माण करणे आवश्यक ठरले. पॅक्स सिलिका उपक्रम या पार्श्वभूमीवर जागतिक उद्योगव्यवस्थेला अधिक स्थैर्य देण्याचा प्रयत्न करतो..भारताचा सहभाग होण्यामागील कारणेभारत या उपक्रमात महत्त्वाचा भागीदार म्हणून पुढे येत आहे. मोठी अंतर्गत बाजारपेठ, तांत्रिक शिक्षण घेतलेले मनुष्यबळ आणि वेगाने वाढणारी डिजिटल अर्थव्यवस्था ही भारताची प्रमुख बलस्थाने आहेत. उत्पादन क्षेत्राला चालना देणे आणि उच्च तंत्रज्ञान क्षेत्रात स्वावलंबन वाढविणे या उद्देशांमुळे भारताचा सहभाग महत्त्वाचा मानला जातो.भारतासाठी संभाव्य परिणामया उपक्रमामुळे भारतात गुंतवणूक वाढ, रोजगारनिर्मिती आणि औद्योगिक विकासाला गती मिळण्याची शक्यता आहे. तांत्रिक सहकार्यामुळे संशोधन क्षमता वाढू शकते तसेच दीर्घकालीन दृष्टीने देशांतर्गत उत्पादन साखळी मजबूत होण्यास मदत होऊ शकते. सामरिक स्तरावर तंत्रज्ञान उपलब्धता वाढल्यास राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित क्षमता अधिक सक्षम होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जाते..जागतिक प्रतिक्रिया आणि चर्चाजागतिक स्तरावर या उपक्रमाचे मिश्र प्रतिसाद दिसून येतात. काही देशांनी पुरवठा सुरक्षिततेच्या दृष्टीने त्याचे स्वागत केले असले तरी काही तज्ज्ञांनी जागतिक व्यापार व्यवस्थेत विभागणी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. जागतिक व्यापार संघटना सारख्या संस्थांच्या चौकटीबाहेर तंत्रज्ञान सहकार्य वाढल्यास स्पर्धात्मक संतुलनावर परिणाम होऊ शकतो, अशी चर्चा सुरू आहे.विकसनशील देशांसाठी संधीउत्पादन साखळी विस्तारामुळे विकसनशील देशांना उद्योगविकास आणि गुंतवणुकीच्या नव्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात. मात्र आवश्यक पायाभूत सुविधा, ऊर्जा उपलब्धता आणि कौशल्य विकास या बाबी मोठे आव्हान ठरू शकतात. त्यामुळे या देशांना दीर्घकालीन नियोजनाची आवश्यकता भासणार आहे.भविष्यातील दिशाजागतिक तंत्रज्ञान व्यवस्था पुढील काळात बहुकेंद्री स्वरूप धारण करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. उत्पादन आणि संशोधन विविध प्रदेशांमध्ये विस्तारल्यास जागतिक अर्थव्यवस्था अधिक लवचिक होऊ शकते. पॅक्स सिलिका उपक्रम या बदलत्या व्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा भाग मानला जात आहे..निष्कर्षपॅक्स सिलिका उपक्रम हा जागतिक उद्योग, तंत्रज्ञान आणि सामरिक सहकार्य यांचा संगम दर्शविणारा प्रयत्न आहे. पुरवठा सुरक्षितता, तांत्रिक सहकार्य आणि आर्थिक स्थैर्य यांमध्ये संतुलन साधण्याचा हा प्रयत्न म्हणून त्याकडे पाहिले जाते. बदलत्या जागतिक परिस्थितीत अशा सहकार्य उपक्रमांचा प्रभाव आगामी तंत्रज्ञान व्यवस्थेच्या स्वरूपावर निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे.