Premium|Study Room : पॅक्स सिलिका उपक्रमाद्वारे जागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्रात क्रांती घडू शकते!

Global Technology Supply Chain Diversification : जागतिक उत्पादन साखळीतील जोखीम कमी करण्यासाठी आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे विकेंद्रीकरण करण्यासाठी राबवण्यात येणारा पॅक्स सिलिका उपक्रम भारतासाठी गुंतवणूक, रोजगार आणि तांत्रिक स्वावलंबनाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण असून तो जागतिक उद्योगव्यवस्थेला एक नवी दिशा देणारा ठरेल.
लेखक : सुदर्शन खुडचे

पार्श्वभूमी आणि संकल्पना

आधुनिक औद्योगिक आणि डिजिटल युगात सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक घटकांचे महत्त्व मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. दूरसंचार, वाहननिर्मिती, संरक्षण व्यवस्था आणि संगणकीय प्रणाली यांसारख्या क्षेत्रांची कार्यक्षमता या घटकांवर अवलंबून आहे. या पार्श्वभूमीवर सुरक्षित, स्थिर आणि विश्वासार्ह उत्पादन व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी विविध देशांनी सहकार्यावर आधारित पॅक्स सिलिका उपक्रमाची संकल्पना पुढे आणली. या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश म्हणजे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उत्पादन काही मर्यादित प्रदेशांपुरते न राहता विविध भागांत विकसित करणे हा आहे.

या उपक्रमाची सुरुवात कशी झाली?

कोरोना महामारीनंतर जागतिक उद्योगव्यवस्थेला पुरवठा अडचणींचा गंभीर अनुभव आला. उत्पादनासाठी आवश्यक घटकांच्या कमतरतेमुळे अनेक देशांतील उद्योग ठप्प झाले. यामुळे जागतिक उत्पादन व्यवस्था काही मोजक्या प्रदेशांवर अवलंबून राहणे धोकादायक ठरू शकते, हे स्पष्ट झाले. या परिस्थितीत विश्वासार्ह देशांमध्ये उत्पादन क्षमता वाढविण्याच्या उद्देशाने पॅक्स सिलिका उपक्रमाची सुरुवात झाली.

