Ganesh Festival 2025: गणेशोत्सवात मुंबईतील 'या' ठिकाणांना भेट देऊ नका, पावसामुळे होऊ शकतो त्रास

गणेशोत्सव २०२५ मध्ये मुंबईतील काही ठिकाणी जाणे टाळावे, कारण मुसळधार पावसामुळे त्रास होऊ शकतो. हवामान खात्याने अलर्ट जारी केला आहे, त्यामुळे गणेशोत्सवाच्या आनंदात पावसाचा अडथळा येऊ नये म्हणून खबरदारी घ्यावी..Places to avoid in Mumbai during Ganesh Festival 2025: गणेशोत्सव हा महाराष्ट्रातील सर्वात खास उत्सवांपैकी एक आहे. यंदा २७ ऑगस्ट रोजी गणरायाचे आगमन होणार असून यंदा ११ दिवस गणेशोत्सव साजरा केला जाणार आहे. अनेक भाविक आपल्या घरात उत्सवादरम्यान त्यांच्या घरात बाप्पाची स्थापना करतात आणि १० दिवस त्यांची पूजा केल्यानंतर त्यांचे विसर्जन करण्यासाठी जातात. यावेळी महाराष्ट्रात मुसळधार पाऊस पडत असल्याने हवामान खात्याने देखील अलर्ट जारी केला आहे. अशावेळी जर तुम्हीही मुंबईला जाण्याचा विचार करत असाल तर यावेळी काही ठिकाणी जाणे टाळावे..गिरगाव चौपाटीजर तुम्ही पावसाळ्यात मुंबईत समुद्र पाहायला जाणार असाल तर पाण्यात जाऊ नका. कारण, उंच लाटा किनाऱ्यावर येतात आणि कधीकधी पाण्याचा प्रवाह इतका जास्त असतो की तो लोकांसाठी धोकादायक ठरू शकतो. पावसाळ्यात जाण्यापूर्वी तुम्हाला येथील परिस्थिती जाणून घ्यावी लागेल. हे मुंबईतील रोमँटिक समुद्रकिनाऱ्यांपैकी एक आहे , परंतु पावसाळ्यात तुम्हाला थोडी काळजी घ्यावी लागेल..वर्सोवा बीचपावसाळ्यात या समुद्रकिनाऱ्याची परिस्थिती फारशी चांगली नसते. वर्सोवा समुद्रकिनाऱ्यावर घाण असते आणि पाण्याचा प्रवाह खूप वाढतो. म्हणून, जर तुम्ही सहलीचे नियोजन करत असाल तर पावसाळ्यात लहान मुलांसोबत अशा ठिकाणी न जाण्याचा प्रयत्न करा..वांद्रे बँडस्टँडमुंबईत हे असे एक ठिकाण आहे जिथे तुम्हाला नेहमीच गर्दी दिसेल. पावसाचा आनंद घेण्यासाठी लोक दूरदूरून येथे येतात. तथापि, पावसाळ्यात समुद्राचे पाणी खडकांवर आदळते आणि वेगाने वर येते, या प्रवाहात अनेक वेळा लोक वाहून गेले आहेत. त्यामुळे पावसाळ्यात लोकांना किनाऱ्याजवळ उभे राहण्यास मनाई आहे..गणेशोत्सवात मुंबईत कोणत्या ठिकाणांना भेट देणे टाळावे?लालबाग, परळ, जुहू बीच, मरीन ड्राइव्ह आणि सखल भाग टाळावेत, कारण पावसामुळे त्रास होऊ शकतो..पावसाळ्यात मुंबईत प्रवास का कठीण होतो?अतिवृष्टी, पाणी साचणे, वाहतूक कोंडी आणि गणेश मिरवणुकीमुळे प्रवासात अडचणी येतात..गणेशोत्सवात सुरक्षित प्रवासासाठी काय करावे? मेट्रो किंवा लोकल ट्रेनचा वापर करा, हवामान अंदाज तपासा आणि सखल भाग टाळा..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.