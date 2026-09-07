PWD Engineer Assault : भाजप नेता अन् PWD इंजिनिअरची तूफान हाणामारी, चेहऱ्याला चिखलही फासला; लोक भांडण सोडवायला आले पण... VIDEO VIRAL

उत्तराखंडमधील बाजपूर येथे रविवारी लोकांचा रोष उफाळून आला. बेरिया रोडवर सुरू असलेल्या पुलाच्या बांधकामामुळे लेवडा नदीचे पाणी ओसंडून वाहू लागले आणि इंदिरा कॉलनीतील घरांमध्ये शिरले. या गोंधळाच्या वातावरणात, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अतिरिक्त सहाय्यक अभियंता आणि माजी मंत्र्याचा दर्जा असलेले भाजप नेते राजेश कुमार यांच्यात बाचाबाची व झटापट झाली. .या घटनेचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये भाजप नेते आणि त्यांचे समर्थक अभियंत्याला मारहाण करताना आणि त्याच्या चेहऱ्यावर चिखल फासताना दिसत आहेत. दोन्ही बाजूंनी पोलीस ठाण्यात कारवाईची मागणी करत अधिकृत तक्रारी दाखल केल्या आहेत. दरम्यान, प्रशासकीय आदेशांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी आणि कामात निष्काळजीपणा केल्याप्रकरणी PWD आणि पूल बांधकामाशी संबंधित दोन कंत्राटदारांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच, PWD च्या अभियंत्यांनी मंगळवारपासून संपावर जाण्याची घोषणा केली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, पूल बांधकामामुळे लेवडा नदीचे पाणी इंदिरा कॉलनीतील डझनभर घरांमध्ये शिरले होते, ज्यामुळे स्थानिक लोकांमध्ये प्रचंड संताप निर्माण झाला होता. ही माहिती मिळताच, मदत आणि बचाव कार्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी एसडीएम रिचा सिंग आणि तहसीलदार प्रताप चौहान सकाळी ९:०० वाजता घटनास्थळी पोहोचले. स्थानिकांनी PWD च्या निष्काळजीपणाला या समस्येचे मूळ कारण मानले आणि भाजप नेते राजेश कुमार व उपस्थित अधिकाऱ्यांकडे विभागाबद्दल तक्रार केली..IND vs PAK : शफाली वर्माचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! पाकिस्तानला पहिल्याच चेंडूवर जागा दाखवली; जगात भारी कामगिरी केली Video Viral.मारहाण आणि झटापट दुपारनंतर जेव्हा PWD चे AAE अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले, तेव्हा परिस्थिती अधिकच चिघळली. राजेश कुमार यांनी त्या अधिकाऱ्यावर धामी सरकारची प्रतिमा मलीन केल्याचा आरोप केला. वाद वाढल्यानंतर भाजप नेत्याने अधिकाऱ्याच्या चेहऱ्यावर चिखल फासला, असा आरोप आहे. दुसरीकडे, त्या अधिकाऱ्याने भाजप नेत्याची कॉलर पकडली आणि झटापट केली, असा आरोप त्यांच्यावर आहे. एसएसआय (SSI) जसविंदर सिंग यांनी दुजोरा दिला की दोन्ही बाजूंनी तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत आणि तपास सुरू आहे. बाजपूरच्या एसडीएम रिचा सिंग यांनी सांगितले की, मारहाणीची ही घटना घडायला नको होती. .काम बंद ठेवण्याचा इशारा अतिरिक्त सहाय्यक अभियंत्यावर झालेली मारहाण आणि गैरवर्तन यांचा निषेध करण्यात आला. आरोपींवर दोन दिवसांत कारवाई न झाल्यास काम बंद ठेवण्याचा आणि सर्व विकासकामे थांबवण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे. रविवारी संध्याकाळी विभागाच्या जिल्हा कार्यकारी समितीची बैठक झाली. या बैठकीत अतिरिक्त सहाय्यक अभियंत्याने माहिती दिली की, मुसळधार पावसामुळे बाजपूरमधील 'लेवडा पुला'वर पाणी साचले होते. या मुद्द्यावरून एका भाजप नेत्याने आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी आपल्याला मारहाण केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यासाठी बाजपूर पोलीस ठाण्यात अधिकृत तक्रार करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. या घटनेबद्दल तीव्र संताप व्यक्त करत अभियंत्यांनी दोषींवर त्वरित कारवाई करण्याची मागणी केली. .बाजपूरच्या एसडीएम रिचा सिंग यांनी सांगितले की, इंदिरा कॉलनीतील सुमारे १५० घरांमध्ये पाणी शिरले होते. रहिवाशांचे नुकसान झाले आणि विभागाचे अधिकारी घटनास्थळी न पोहोचल्यामुळे लोकांमध्ये संताप निर्माण झाला होता. मारहाणीची घटना घडल्याचे त्यांनी मान्य केले आणि अशी घटना घडायला नको होती, असेही त्या म्हणाल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.