Dating Course Scam : पुरुषांना कसे आकर्षित करायचे? ऑनलाईन कोर्स विकून महिलेने केली कोट्यवधींची कमाई, पण आता उद्भवलं नवं संकट...

चीनमधील सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर झोउ युआन गेल्या अनेक वर्षांपासून लैंगिक बुद्धिमत्तेचे कोर्स चालवत आहे. तिने पुरुषांना कसे आकर्षित करायचे हे हजारों महिलांना शिकवले शिकवले. युआने यासाठी लाखो रुपये खर्चाचे विविध कोर्सेस महिलांना विकले. .पण आता अधिकाऱ्यांनी चौकशी सुरू केली आहे आणि युआनला सर्व कोर्सेस बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तिने आतापर्यंत या कामातून ३०० दशलक्ष युआनपेक्षा जास्त कमाई केली आहे..झोउच्या प्रमुख कोर्सची किंमत ८८,००० युआन अंदाजे १२ लाख रुपये आहे. काही रिपोर्टमध्ये शुल्क १००,००० युआन असल्याचे म्हटले आहे. तिने वेगवेगळ्या शुल्कासह ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अकोर्स देखील देखील दिले आहेत. .हजारो महिलांनी या कोर्सेससाठी पैसे दिले आहेत, झोउला २४-२७ दशलक्ष युआन किंवा अंदाजे ३० कोटींपेक्षा जास्त रुपये मिळाले आहेत. झोउच्या विरोधकांचा दावा आहे की ती महिलांना साधने म्हणून वागवत आहे, पुरुष त्यांच्या स्वतःच्या आनंदासाठी वापरतात अशी साधने. .झोउने तिच्यावरील आरोप फेटाळले आहेत. तिचे म्हणणे आहे की लैंगिक बुद्धिमत्ता महिलांना आत्मविश्वास देते आणि त्यांना घनिष्ठ संबंधांमध्ये सक्रिय भूमिका बजावू देते..FAQs प्रश्न 1: झोउ युआन कोण आहे? उत्तर: झोउ युआन ही चीनमधील सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर असून ती महिलांसाठी लैंगिक बुद्धिमत्तेचे ऑनलाइन कोर्स चालवत होती.प्रश्न 2: झोउ युआनचे कोर्स कशावर आधारित होते? उत्तर: या कोर्समध्ये पुरुषांना कसे आकर्षित करायचे आणि नातेसंबंधात कसे वागायचे याचे प्रशिक्षण दिले जात होते.प्रश्न 3: या कोर्सेसची किंमत किती होती? उत्तर: प्रमुख कोर्सची किंमत ८८,००० ते १ लाख युआन म्हणजेच अंदाजे १२ लाख रुपये होती.प्रश्न 4: झोउ युआनने किती कमाई केली? उत्तर: तिने आतापर्यंत सुमारे ३०० दशलक्ष युआनपेक्षा अधिक कमाई केल्याचा अंदाज आहे.प्रश्न 5: अधिकाऱ्यांनी कारवाई का सुरू केली? उत्तर: या कोर्समधील मजकूर आणि महिलांच्या शोषणाच्या आरोपांमुळे अधिकाऱ्यांनी चौकशी सुरू केली आहे.प्रश्न 6: झोउ युआनने आरोपांवर काय प्रतिक्रिया दिली? उत्तर: तिने सर्व आरोप फेटाळून हे कोर्स महिलांना आत्मविश्वास देण्यासाठी असल्याचे सांगितले आहे.