Dating Course Scam : पुरुषांना कसे आकर्षित करायचे? ऑनलाईन कोर्स विकून महिलेने केली कोट्यवधींची कमाई, पण आता उद्भवलं नवं संकट...

Online Relationship Courses : हजारो महिलांनी हे ऑनलाइन व ऑफलाइन कोर्सेस घेतले होते. अधिकाऱ्यांनी आता या कोर्सेसची चौकशी सुरू करून ते बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. झोउने आरोप फेटाळत हे कोर्स महिलांना आत्मविश्वास देतात असा दावा केला आहे.
Chinese social media influencer Zhou Yuan, known for selling high-priced online dating and attraction courses, is now under government investigation.

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

चीनमधील सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर झोउ युआन गेल्या अनेक वर्षांपासून लैंगिक बुद्धिमत्तेचे कोर्स चालवत आहे. तिने पुरुषांना कसे आकर्षित करायचे हे हजारों महिलांना शिकवले शिकवले. युआने यासाठी लाखो रुपये खर्चाचे विविध कोर्सेस महिलांना विकले.

