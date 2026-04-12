Viral Video : भारतात फिरायला आलेल्या परदेशी तरुणाने सरकारी रुग्णालयात घेतले उपचार; अनुभव शेअर करत म्हणाला...

भारतातील आरोग्यसेवांबद्दल लोकांची मते वेगवेगळी असतात मात्र एका परदेशी प्रवाशाला नुकताच आलेला अनुभव सोशल मीडियावर खूप व्हायरल होत आहे, ज्यामुळे लोकांना आपले मत बदलावे लागत आहे.जर्मनीतील एका कंटेंट क्रिएटरने भारतीय सरकारी रुग्णालयात मिळालेल्या मोफत आणि तत्पर उपचारांची प्रशंसा केली आहे..संपूर्ण प्रकरण काय आहे?जर्मन ट्रॅव्हल कंटेंट क्रिएटर डेव्हिड नबिल गेल्या नऊ वर्षांपासून जगभर प्रवास करत आहे. त्याने त्याच्या इंस्टाग्राम व्हिडिओमध्ये सांगितले की, भारतातील सुरतमध्ये त्याला एका भटक्या कुत्र्याने चावा घेतला. त्यानंतर तो उपचारासाठी सरकारी रुग्णालयात गेला. तिथे त्याला रेबीजवर आवश्यक उपचार मिळाले आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, त्यासाठी त्याच्याकडून कोणतेही शुल्क आकारले गेले नाही..उपचारांबद्दल डेव्हिड काय म्हणाला?डेव्हिड म्हणाला की, त्याला चार इंजेक्शन्स घ्यावी लागली, जे थोडे त्रासदायक होते, पण रुग्णालयातील अनुभव खूप चांगला होता. तो म्हणाला की, त्याला सर्वात जास्त आश्चर्य वाटले ते म्हणजे उपचार पूर्णपणे मोफत होते आणि सेवा तत्पर व स्वच्छ होती. त्याच्या शब्दांत, "मला खरोखरच खूप सुखद आश्चर्य वाटले आहे. माझ्या देशात कोणत्याही परदेशी व्यक्तीला असे मोफत उपचार मिळत नाहीत.".सोशल मीडियावरील प्रतिक्रियाहा व्हिडिओ लाखो वेळा पाहिला गेला आहे आणि सोशल मीडियावर त्यावर मोठ्या प्रमाणावर चर्चा होत आहे. अनेक युजर्सने कमेंट केली की, भारतात कुत्रा, मांजर किंवा माकड यांसारख्या प्राण्याने चावा घेतल्यास, ताबडतोब सरकारी रुग्णालयात जावे, जिथे योग्य उपचार उपलब्ध आहेत. काहींनी गंमतीने म्हटले की, जर हेच उपचार अमेरिकेत उपलब्ध असते, तर त्यासाठी अनेक वर्षांची बचत खर्च झाली असती. तर काहींनी डेव्हिडला त्याचे सर्व डोस वेळेवर पूर्ण करण्याचा आणि कोणत्याही लक्षणांकडे दुर्लक्ष न करण्याचा सल्ला दिला..भारत आणि परदेश तुलनाया घटनेनंतर,अनेक लोकांनी भारत आणि परदेशातील आरोग्यसेवा प्रणालींची तुलना केली. काही युजर्सनी निदर्शनास आणले की, जर्मनीसारख्या देशांमध्ये उपचारांसाठी खूप प्रतीक्षा करावी लागते, तर भारतात उपचार अनेकदा लवकर उपलब्ध होतात. हा व्हिडिओ केवळ एक वैयक्तिक अनुभव नाही, तर अनेक प्रकरणांमध्ये भारतीय सरकारी आरोग्यसेवा किती प्रभावी असू शकते हे देखील दर्शवतो.