Trending News

आधी 'हनिमून'साठी सजावट, आता चक्क 'पुजा-अर्चा'; रेल्वेच्या डब्यांमध्ये नेमकं चाललंय तरी काय? VIDEO समोर...

Indian Railways Saloon Car Puja Video Goes Viral : या व्हिडीओमध्ये धावत्या रेल्वेत पूजा-अर्चा सुरू असल्याचे दिसत असून, त्यावरून नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. रेल्वेत अशा प्रकारचे धार्मिक विधी करण्यास परवानगी असते का, असा प्रश्न अनेकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
Indian Railways Saloon Car Puja Video Goes Viral

Indian Railways Saloon Car Puja Video Goes Viral

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

Indian Railway Viral Video: काही दिवसांपूर्वी रेल्वेच्या एका कोचची हनिमूनसाठी सजावट करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला होता. त्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला होता. या प्रकरणात संबंधित टीसीवर कारवाई करत त्याला निलंबित करण्यात आले होते. आता पुन्हा एकदा रेल्वेतील आणखी एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे. या व्हिडीओमध्ये धावत्या रेल्वेत पूजा-अर्चा सुरू असल्याचे दिसत असून, त्यावरून नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. रेल्वेत अशा प्रकारचे धार्मिक विधी करण्यास परवानगी असते का, असा प्रश्न अनेकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

Loading content, please wait...
viral
railway
Video
viral video
viral post
Indian Railways news