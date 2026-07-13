आधी 'हनिमून'साठी सजावट, आता चक्क 'पुजा-अर्चा'; रेल्वेच्या डब्यांमध्ये नेमकं चाललंय तरी काय? VIDEO समोर...

Indian Railway Viral Video: काही दिवसांपूर्वी रेल्वेच्या एका कोचची हनिमूनसाठी सजावट करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला होता. त्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला होता. या प्रकरणात संबंधित टीसीवर कारवाई करत त्याला निलंबित करण्यात आले होते. आता पुन्हा एकदा रेल्वेतील आणखी एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे. या व्हिडीओमध्ये धावत्या रेल्वेत पूजा-अर्चा सुरू असल्याचे दिसत असून, त्यावरून नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. रेल्वेत अशा प्रकारचे धार्मिक विधी करण्यास परवानगी असते का, असा प्रश्न अनेकांकडून उपस्थित केला जात आहे..एक्स या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर हा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. त्यामध्ये एक व्यक्ती खाली बसून पूजा करताना दिसत आहे, तर त्याचे सहकारी मंत्रोच्चार करत आहेत. या धार्मिक विधीत काही भाविकही सहभागी झाल्याचे व्हिडीओमध्ये दिसून येते. व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर अनेक नेटकऱ्यांनी यासाठी रेल्वेची परवानगी घेण्यात आली होती का, असल्यास त्याची प्रक्रिया काय असते, असे प्रश्न उपस्थित केले आहेत..Indian Railways News : कन्फर्म तिकीट असूनही रात्रभर उभा राहून केला प्रवास; रेल्वेला ५० हजारांचा दंड, ग्राहक आयोगाचा मोठा निर्णय.व्हिडीओची चर्चा वाढल्यानंतर रेल्वे प्रशासनानेही याबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. रेल्वेच्या माहितीनुसार, हा धार्मिक विधी कोणत्याही सामान्य प्रवासी डब्यात नव्हे, तर खासगीरित्या आरक्षित करण्यात आलेल्या 'सलून कार'मध्ये पार पडला. हा डबा आयआरसीटीसीच्या (IRCTC) व्यावसायिक बुकिंग प्रक्रियेद्वारे एका खासगी समूहाने आरक्षित केला होता..रेल्वेने दिलेल्या माहितीनुसार, या सलून कारचे बुकिंग ८ जुलै रोजी करण्यात आले होते. संबंधित व्यक्तीने बुकिंगसाठी तीन लाख रुपयांहून अधिक आगाऊ रक्कम भरली होती. ही सलून कार १० जुलै रोजी नवी दिल्ली-मुंबई पश्चिम एक्सप्रेस (गाडी क्रमांक १२९२६) ला जोडण्याचे नियोजन करण्यात आले होते..VIDEO : छताचा पत्रा उखडला, चालकानं हातानं ओढून बसवला; लालपरीची दयनीय अवस्था, प्रवाशांच्या जीवाशी खेळ.दरम्यान, रेल्वेतील 'सलून कार' हा विशेष प्रकारचा आलिशान डबा असून, तो प्रामुख्याने वरिष्ठ अधिकारी, व्हीआयपी किंवा खासगी बुकिंगसाठी उपलब्ध करून दिला जातो. या डब्यात वातानुकूलित शयनकक्ष, दिवाणखाना, भोजन कक्ष, स्वयंपाकघर तसेच संलग्न स्नानगृह आणि प्रसाधनगृह अशा आधुनिक सुविधा उपलब्ध असतात. त्यामुळे अशा सलून कारचा वापर सामान्य प्रवासी डब्यांपेक्षा पूर्णपणे वेगळ्या नियमांनुसार केला जातो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.