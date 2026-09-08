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बापरे! स्टेशन आलं तरी मुंबईची लोकल थांबेना; प्रवाशांमध्ये उडाली खळबळ, Viral Video

MUMBAI LOCAL TRAIN KEEPS MOVING WITHOUT STOPPING AT STATIONS:पनवेल-सीएसएमटी मार्गावरील एका एसी लोकलने स्टेशनवर न थांबता पुढे प्रवास केल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.
MUMBAI LOCAL VIRAL VIDEO

MUMBAI LOCAL VIRAL VIDEO

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

PASSENGERS PANIC IN PANVEL TO CSMT AC LOCAL TRAIN VIRAL VIDEO: मुंबईची लाईफलाईन म्हणून लोकलला ओळखलं जातं. दररोज लाखो प्रवासी लोकलने प्रवास करत असतात. दरम्यान पनवेलहून छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसकडे जाणाऱ्या एका वातानुकूलित लोकलमध्ये एक अजब प्रकार घडलाय. ही लोकल एकामागून एक स्टेशन मागे टाकत होती, परंतु ती कोणत्याच स्थानकावर थांबत नव्हती. जेव्हा हा सगळा प्रकार लोकमधील प्रवाशांच्या लक्षात आला तेव्हा भितीचं वातावरण पसरलं.

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