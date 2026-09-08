बापरे! स्टेशन आलं तरी मुंबईची लोकल थांबेना; प्रवाशांमध्ये उडाली खळबळ, Viral Video

PASSENGERS PANIC IN PANVEL TO CSMT AC LOCAL TRAIN VIRAL VIDEO: मुंबईची लाईफलाईन म्हणून लोकलला ओळखलं जातं. दररोज लाखो प्रवासी लोकलने प्रवास करत असतात. दरम्यान पनवेलहून छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसकडे जाणाऱ्या एका वातानुकूलित लोकलमध्ये एक अजब प्रकार घडलाय. ही लोकल एकामागून एक स्टेशन मागे टाकत होती, परंतु ती कोणत्याच स्थानकावर थांबत नव्हती. जेव्हा हा सगळा प्रकार लोकमधील प्रवाशांच्या लक्षात आला तेव्हा भितीचं वातावरण पसरलं. .व्हिडिओमध्ये काही प्रवासी इमर्जन्सी इंटरकॉमजवळ उभे आहेत. तसंच लोकल कोणत्याही स्टेशनवर थांबत नसल्याचं मोटरमनला सांगत आहे. तसंच नक्की काय घडलं? याबाबतही ते जाणून घेत आहे. परंतु तरीही ट्रेन सुरुच राहिल्यानं प्रवाशांमध्ये भिती वाढल्याचं व्हिडिओमध्ये पहायला मिळतय. .हा व्हिडिओ मुंबई रेल प्रवासी संघाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर शेअर केला आहे. या संघटनेने या घटनेची चौकशी करण्याची मागणी केली असून रेल्वे प्रशासनाकडे अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत..रेल्वे प्रवाशांना मदत करणाऱ्या अधिकृत RailwaySeva या X अकाऊंटने या पोस्टवर प्रतिक्रिया दिली आहे. तसंच या प्रकरणाची दखल घेत संबंधित कारवाई करण्यात येईल असं अश्वासन दिलय. तसेच मुंबई विभागाच्या विभागीय रेल्वे व्यवस्थापकांनाही या प्रकरणाची माहिती देण्यात आली आहे..दरम्यान सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर अनेकांनी असाही दावा केलाय की, 'ही लोकल कारशेडकडे जात होती. पंरतु प्रवाशांना याबाबत घोषणा करूनही काही प्रवासी ट्रेनमध्ये चढल्याचंही म्हटलय.'मात्र, या दाव्यांचा कोणताही निष्कर्ष निघाला नसून व्हायरल व्हिडिओवरूनही ही लोकल नियमित प्रवासी सेवा म्हणून धावत होती की कारशेडकडे नेण्यात येत होती, हे स्पष्ट झालेलं नाही. .ममता कुलकर्णींनी गायली ‘सुखकर्ता दुखहर्ता’ची आरती; Video पाहून नेटकरी म्हणाले, “सॉरी बाप्पा, पण हसू आलं!”.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.