Trending News

Train Viral Video : वा रे पठ्ठ्या ! थेट ट्रेनच्या एसी डब्यातच थाटले पानाचे दुकान, अनोखा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल

Paan Vendor Train AC Coach : धावत्या रेल्वेच्या तिसऱ्या एसी कोचमधील खालच्या बर्थवर बसून एक व्यक्ती पान बनवताना दिसल्याने हा व्हिडिओ चर्चेत आला आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, हा व्हिडिओ मुंबईहून छत्तीसगडला जाणाऱ्या ट्रेनमधील असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
Viral Video

Paan Vendor Turns Train Berth Into Mini Shop

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Paan Vendor Turns Train Berth Into Mini Shop : रेल्वे प्रवासादरम्यान, तुम्ही अनेकदा चहा, कॉफी, समोसे आणि पाणी विकणाऱ्या विक्रेत्यांना पाहिले असेल. पण, तुम्ही कधी एसी कोचमध्ये कोणाला पानाचे विडे बनवून विकताना पाहिले आहे का? सध्या सोशल मीडियावर असाच एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. यात एक व्यक्ती रेल्वेच्या खालच्या बर्थवर बसून पान बनवताना दिसत आहे. त्याने बर्थवर एक कापड पसरले आहे, त्यावर पान बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य मांडले आहे आणि तो एकामागून एक पानं तयार करण्यात मग्न आहे. कोचमधील इतर प्रवासी त्याला असे करताना पाहत आहेत.

Loading content, please wait...
viral
Video
viral video
Indian Railways news
Marathi News Esakal
www.esakal.com