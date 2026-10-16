Train Viral Video : वा रे पठ्ठ्या ! थेट ट्रेनच्या एसी डब्यातच थाटले पानाचे दुकान, अनोखा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल

Paan Vendor Turns Train Berth Into Mini Shop : रेल्वे प्रवासादरम्यान, तुम्ही अनेकदा चहा, कॉफी, समोसे आणि पाणी विकणाऱ्या विक्रेत्यांना पाहिले असेल. पण, तुम्ही कधी एसी कोचमध्ये कोणाला पानाचे विडे बनवून विकताना पाहिले आहे का? सध्या सोशल मीडियावर असाच एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. यात एक व्यक्ती रेल्वेच्या खालच्या बर्थवर बसून पान बनवताना दिसत आहे. त्याने बर्थवर एक कापड पसरले आहे, त्यावर पान बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य मांडले आहे आणि तो एकामागून एक पानं तयार करण्यात मग्न आहे. कोचमधील इतर प्रवासी त्याला असे करताना पाहत आहेत..हा व्हिडिओ मुंबईहून छत्तीसगडला जाणाऱ्या एका ट्रेनमधील आहे. ज्या पद्धतीने तो व्यक्ती बर्थवर बसून पानं बनवत आहे, ते पाहून असे वाटते की त्याने जणू ट्रेनच्या आतच एक छोटे दुकान थाटले आहे आणि म्हणूनच हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे..हा व्हिडिओ 'X' वर @indiain24hr नावाच्या अकाउंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. यात एक पान विक्रेता तिसऱ्या एसी कोचच्या खालच्या बर्थवर बसलेला दिसतो. त्याने बर्थवर कापड अंथरून त्यावर पान बनवण्याचे साहित्य ठेवले आहे आणि तो शांतपणे आपले काम करत आहे. .सामान्यतः, एसी कोचमधील प्रवासी आपल्या बर्थचा वापर बसण्यासाठी, विश्रांती घेण्यासाठी किंवा झोपण्यासाठी करतात; मात्र, हा व्यक्ती तिथे पानं बनवत आहे. आजूबाजूचे प्रवासी त्याला कुतूहलाने पाहत आहेत. ट्रेनच्या आत अशा प्रकारे पानं बनवण्याची सोय कशी काय केली जाऊ शकते, हे पाहून पाहणारे लोकही थक्क झाले आहेत..समुद्रात तरंगू लागले iPhones अन् महागडे परफ्यूम! नेमकं काय घडलं? व्हिडिओ व्हायरल.ज्या प्रवाशाने हा व्हिडिओ रेकॉर्ड केला, त्याच्या म्हणण्यानुसार, या विक्रेत्याला सुमारे २० ते २५ पानं बनवण्याची ऑर्डर मिळाली होती. तो इतर प्रवाशांना देण्यासाठी ही पानं तयार करण्यात व्यस्त होता. मात्र, ही माहिती केवळ व्हिडिओ रेकॉर्ड करणाऱ्या व्यक्तीच्या दाव्यावर आधारित आहे..या व्हिडिओची विशेष बाब म्हणजे, संबंधित व्यक्ती दुकानाबाहेर किंवा रेल्वे स्थानकावर नाही, तर चक्क धावत्या रेल्वेगाडीच्या एसी डब्यात 'पान' बनवत आहे. इतर प्रवाशांच्या उपस्थितीत तो ज्या प्रकारे पान तयार करत आहे, त्या दृश्यांनी एक नवी चर्चा सुरू झाली..स्वच्छतेबाबत प्रश्न उपस्थितहा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर सोशल मीडियावर स्वच्छतेबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. प्रवाशांनी असा मुद्दा उपस्थित केला आहे की, रेल्वेतील बर्थ (सीट) हे प्रवाशांना बसण्यासाठी आणि विश्रांती घेण्यासाठी असतात; अशा ठिकाणी कापड अंथरून पान बनवण्याचे साहित्य मांडणे कितपत योग्य आहे, असा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. रेल्वे प्रवासादरम्यान, विशेषतः वातानुकूलित डब्यांमध्ये जिथे अनेक प्रवासी एकत्र बसतात किंवा विश्रांती घेतात, स्वच्छता राखणे अत्यंत आवश्यक असते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.