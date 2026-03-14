VIDEO : लिफ्टमध्ये अडकला सात महिन्यांच्या चिमुकल्याचा हात, पुण्यातील घटना; धडकी भरवणारा व्हिडीओ समोर...

एका हाउसिंग सोसायटीच्या लिफ्टमध्ये अवघ्या सात महिन्यांच्या चिमुकलीचा हात दरवाजाच्या फटीत अडकल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. ही संपूर्ण थरारक घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली असून त्याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. हा प्रकार पिंपरी-चिंचवडमध्ये घडला आहे..व्हिडिओमध्ये दिसत असल्याप्रमाणे, एक महिला चिमुकलीला घेऊन लिफ्टमध्ये प्रवेश करते. त्यावेळी लिफ्ट एका मजल्यावर थांबल्यानंतर दरवाजा उघडू लागतो. त्याच वेळी नकळत चिमुकलीचा हात दरवाजाच्या त्या अरुंद फटीत जातो. त्यानंतर लिफ्टमधील इतर लोक चिमुकलीचा हात बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न करू लागतात..Nashik Accident : काळाचा घाला! उमराणे उड्डाणपुलाजवळ भीषण अपघात; सिडकोतील एकाच कुटुंबातील तिघांचा अंत. सुमारे एक मिनिटाच्या आटोकाट प्रयत्नांनंतर अखेर लिफ्टचा दरवाजा थोडासा उघडण्यात यश आले आणि चिमुकलीचा नाजूक हात सुरक्षित बाहेर काढण्यात आला. सुदैवाने वेळेवर हस्तक्षेप झाल्याने मोठी दुर्घटना टळली. सध्या ही चिमुकली सुरक्षित असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र या घटनेमुळे उंच इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..VIDEO : उल्हासनगरमध्ये सफाई कर्मचाऱ्याची हत्या, चाकूने केले सपासप वार; थरारक घटना CCTV त कैद....या घटनेनंतर हाउसिंग सोसायट्यांमधील लिफ्टच्या देखभाल आणि सुरक्षाव्यवस्थेबाबत पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. पिंपरी-चिंचवडमधील या घटनेनंतर पालक सतर्क होतील, अशी अपेक्षा आहे. लिफ्टमध्ये मुलांना नेताना त्यांचा हात घट्ट पकडून ठेवावा आणि दरवाजाच्या कडांपासून त्यांना दूर ठेवणं गरजेचं आहे.