Railway Consumer Commission Fine : रेल्वेच्या शौचालयात पाणी नसल्याने २४ जणांना अर्ध्यातच उतरावे लागले; ग्राहक आयोगाचा रेल्वेला १६ हजारांचा दंड

Shivamogga Consumer Commission Orders Railway Compensation : बेंगळुरूहून शिवमोग्गाला प्रवास करणाऱ्या एका कुटुंबाला रेल्वेगाडीतील शौचालयांमध्ये पाणी नसल्यामुळे मोठ्या गैरसोयीचा सामना करावा लागला. तुमकुरु रेल्वे स्थानकावर तक्रार करूनही मदत न मिळाल्याने २४ जणांच्या या गटाला गाडीतून उतरून दुसऱ्या रेल्वेगाडीने प्रवास करावा लागला. यासाठी त्यांना १,७६० रुपये अतिरिक्त खर्च करावा लागला. या प्रकरणाची दखल घेत शिवमोग्गा जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने रेल्वे प्रशासनाला एकूण १६ हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले आहेत. सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .नेमकं प्रकरण काय?ही घटना ६६५७५ क्रमांकाच्या रेल्वेतील आहे. शिवमोग्गा येथील बसवणगुडी परिसरातील पीडब्ल्यूडी क्वार्टर्समध्ये राहणारे नागेंद्र हे आपल्या कुटुंबातील आणि नातेवाईकांमधील २३ सदस्यांसह यशवंतपूर ते शिवमोग्गा असा प्रवास करत होते. या प्रवासासाठी त्यांनी जनरल क्लासची तिकिटे काढली होती. त्यासाठी एकूण एक हजार रुपये खर्च झाले होते..प्रवासादरम्यान रेल्वेगाडीतील शौचालयांमध्ये पाणी नसल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे प्रवाशांची मोठी गैरसोय झाली. या समस्येबाबत त्यांनी तुमकुरु रेल्वे स्थानकावरील स्टेशन मास्टरकडे मदत मागितली. मात्र, त्यांना कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. अखेर परिस्थितीमुळे या कुटुंबाने रेल्वेगाडीतून उतरून दुसऱ्या गाडीने प्रवास करण्याचा निर्णय घेतला. नव्याने तिकिटे काढावी लागल्याने त्यांना १,७६० रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागला..Indian Railway Travel Rules : रेल्वे प्रवाशांसाठी मोठा नियम! लोकल अन् गाड्यांमध्ये मोठ्या आवाजात गाणी लावाल तर थेट 1,000 रुपये दंड आणि 6 महिन्यांची जेल.रेल्वे प्रशासनाला १६ हजार रुपये देण्याचे आदेशया घटनेनंतर नागेंद्र यांनी रेल्वे प्रशासनाला कायदेशीर नोटीस पाठवली. मात्र, प्रतिसाद न मिळाल्याने त्यांनी शिवमोग्गा जिल्हा ग्राहक आयोगाकडे तक्रार दाखल केली. या प्रकरणाची सुनावणी केल्यानंतर आयोगाने २३ ऑक्टोबर रोजी निकाल दिला..आयोगाचे अध्यक्ष टी. शिवण्णा आणि सदस्य बी. डी. योगानंद भांड्या यांच्या खंडपीठाने रेल्वे प्रशासनाला मूळ तिकिटांचे एक हजार रुपये सहा टक्के वार्षिक व्याजासह परत करण्याचे आदेश दिले. तसेच प्रवाशांना झालेल्या त्रासापोटी १० हजार रुपये नुकसानभरपाई आणि कायदेशीर कार्यवाहीच्या खर्चासाठी पाच हजार रुपये देण्यास सांगितले..४५ दिवसांची मुदत; अन्यथा १० टक्के व्याजरेल्वे प्रशासनाला आदेशाचे पालन करण्यासाठी ४५ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. या कालावधीत रक्कम न भरल्यास थकीत रकमेवर १० टक्के वार्षिक व्याज द्यावे लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.