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Railway Consumer Commission Fine : रेल्वेच्या शौचालयात पाणी नसल्याने २४ जणांना अर्ध्यातच उतरावे लागले; ग्राहक आयोगाचा रेल्वेला १६ हजारांचा दंड

Train Toilet No Water Case : गटाला मोठी गैरसोय झाली आणि त्यांना तुमकुरु स्थानकावर गाडी उतरून दुसऱ्या गाडीने प्रवास करावा लागला. नव्याने तिकिटे काढल्यामुळे १७६० रुपये अतिरिक्त खर्च झाला. आयोगाने 23 ऑक्टोबर रोजी निकाल दिला.
Train Toilet No Water Forces 24 Passengers to Disembark

Train Toilet No Water Forces 24 Passengers to Disembark

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Shivamogga Consumer Commission Orders Railway Compensation : बेंगळुरूहून शिवमोग्गाला प्रवास करणाऱ्या एका कुटुंबाला रेल्वेगाडीतील शौचालयांमध्ये पाणी नसल्यामुळे मोठ्या गैरसोयीचा सामना करावा लागला. तुमकुरु रेल्वे स्थानकावर तक्रार करूनही मदत न मिळाल्याने २४ जणांच्या या गटाला गाडीतून उतरून दुसऱ्या रेल्वेगाडीने प्रवास करावा लागला. यासाठी त्यांना १,७६० रुपये अतिरिक्त खर्च करावा लागला. या प्रकरणाची दखल घेत शिवमोग्गा जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने रेल्वे प्रशासनाला एकूण १६ हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले आहेत.

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