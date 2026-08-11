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अधिकारी म्हणून कडक, मित्रांसाठी साधे-सोपे! तुकाराम मुंढेंचा चहा बनवतानाचा VIDEO व्हायरल

TUKARAM MUNDE MAKES TEA FOR FRIENDS VIRAL VIDEO: धडाकेबाज निर्णय आणि कडक शिस्तीसाठी ओळखले जाणारे तुकाराम मुंढे यांचा एक वेगळाच अंदाज सध्या चर्चेत आला आहे. मित्रांसाठी स्वतः चहा बनवतानाचा तुकाराम मुंढेंचा VIDEO सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
Tukaram Munde

Tukaram Munde Viral Video

esakal

Apurva Kulkarni
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TUKARAM MUNDE SIMPLE LIFESTYLE VIRAL VIDEO: तुकाराम मुंढे त्यांच्या धडाकेबाज निर्णयांसाठी आणि प्रामाणिक प्रशासकीय सेवेसाठी ओळखले जातात. त्यांनी अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या आयुक्तपदाचा पदभार स्विकारल्यानंतर ते खंबीरपणे आपलं काम सांभाळत आहेत. कडक शिस्त, नियमांची अंमलबजावणी आणि अन्न सुरक्षेबाबत कधीच तडजोड न करणाऱ्या तुकाराम मुंढेंचा मित्रांसाठी एक वेगळा अंदाज पहायला मिळालाय.

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