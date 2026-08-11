अधिकारी म्हणून कडक, मित्रांसाठी साधे-सोपे! तुकाराम मुंढेंचा चहा बनवतानाचा VIDEO व्हायरल

TUKARAM MUNDE SIMPLE LIFESTYLE VIRAL VIDEO: तुकाराम मुंढे त्यांच्या धडाकेबाज निर्णयांसाठी आणि प्रामाणिक प्रशासकीय सेवेसाठी ओळखले जातात. त्यांनी अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या आयुक्तपदाचा पदभार स्विकारल्यानंतर ते खंबीरपणे आपलं काम सांभाळत आहेत. कडक शिस्त, नियमांची अंमलबजावणी आणि अन्न सुरक्षेबाबत कधीच तडजोड न करणाऱ्या तुकाराम मुंढेंचा मित्रांसाठी एक वेगळा अंदाज पहायला मिळालाय. .नेहमीच कारवाई आणि नियमांच्या चौकटीत दिसणारे तुकाराम मुंढे मित्रांसाठी मात्र चहा बनवताना पहायला मिळाले. त्यांचा असा साधा-सरळ अंदाज पाहून नेटकऱ्यांनी कौतूक केलय. सध्या सोशल मीडियावर तुकाराम मुंढे यांचा चहा बनवतानाचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय..तुकाराम मुंढे यांना भेटण्यासाठी त्याचे काही मित्र आले होते. यावेळी त्यांच्या हातात कोणतीही फाईल किंवा तपासणी अहवाल नव्हता तर ते मित्रांसाठी चहा बनवत होते. त्यांचा अगदी घरगुती आणि अनौपचारिक अंदाजात पाहून अनेकांनी लक्ष वेधून घेतलय. तुकाराम मुंढे यांनी त्याचे भाऊ अशोक मुंढे यांच्यासोबत मित्रांसाठी चहा बनवालाय. .सध्या त्यांचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून नेटकऱ्यांनी त्यांच्या साधेपणाचं कौतूक केलय. “पद कितीही मोठं असलं तरी माणूस साधा असावा”, “साधेपणा मन जिंकतो” अशा प्रतिक्रिया या व्हिडिओवर पाहायला मिळत आहेत. कारवाईच्या बातम्यांमध्ये कायम चर्चेत असणाऱ्या तुकाराम मुंढेंचा असा साधेपणा नेटकऱ्यांच्या पसंतीस उतरला आहे..गोविंदाने नर्मदा नदीत उतरत जीव देण्याचा केलेला प्रयत्न, म्हणाला, “सगळं संपलं होतं आणि…”.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.