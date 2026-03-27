Viral Video : पेट्रोल पंपावर बाईक सोडून, पठ्ठ्या फक्त टाकी घेऊन आला; जुगाड पाहून साऱ्यांनी डोक्याला हातच लावला...

Petrol Pump Rush,Panic Buying Across Regions : अमेरिका-इराण संघर्ष आणि त्यानंतर एलपीजी सिलिंडर्सच्या पुरवठ्यात निर्माण झालेल्या व्यत्ययानंतर, आता पेट्रोल आणि डिझेलबाबत विविध अफवा पसरू लागल्या आहेत. परिस्थिती इतकी गंभीर झाली आहे की,अनेक ठिकाणी असलेल्या पेट्रोल पंपांवर लोकांची प्रचंड गर्दी झाली आहे. लोक पेट्रोल पंपांवर आपल्या वाहनांसह लांबच लांब रांगांमध्ये उभे राहून वाट पाहत आहेत. बाटल्यामंध्ये पेट्रोल भरुन देण्यास बंदी असल्याकारणाने एका युवकाने अनोखा जुगाल केल्याचे पाहून लोकांनी डोक्याला हात लावला आहे. सध्या या युवकाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर खूप व्हायरल होत आहे..व्हायरल व्हिडिओत दिसते पेट्रोल आणि डिझेलचा साठा संपत असल्याची बातमी ऐकून लोक आपल्या वाहनांच्या टाक्या भरून घेत आहेत. यामुळे पेट्रोल पंपावर वाहनांच्या खूप मोठ्या रांगा लागल्या आहेत. मात्र पंपावर बाटली किंवा डब्यातून पेट्रोल भरु दिले जात नाही. त्यामुळे एका तरुणाने जो जुगाड केला आहे तो पाहून सगळेच अवाक् होतात..Ambarnath इंधन तुटवड्याच्या अफवेमुळं टाकी फुल्ल केली, दुचाकी पेटली; घटनेचा VIDEO VIRAL.व्हिडिओममध्ये पाहू शकता की, तो तरुण दुचाकी नव्हे तर तिची पेट्रोलची टाकीच घेऊन पंपावर येतो. आणि त्या १० ते ११ लीटर इंधन भरुन घेतो. तरुणाला इंधन देण्यास सुरुवातीला नकार मिळतो पण त्याच्या या जुगाडामुळे नियमात राहून काम केले असल्याच्या काहींच्या प्रतिक्रिया येतात. आणि महिला कर्मचारी टाकीत पेट्रोल भरते. यानंतर तो तरुण टाकी उचलतो आणि पेट्रोल मिळाल्याच्या आनंदात थाटता निघतो..1. पेट्रोल पंपांवर एवढी गर्दी का झाली आहे? 👉 इंधन तुटवड्याच्या अफवांमुळे लोक घाबरून टाक्या फुल करत आहेत.2. बाटल्यांमध्ये पेट्रोल भरण्यास बंदी का आहे? 👉 सुरक्षेच्या कारणांमुळे आणि अपघात टाळण्यासाठी ही बंदी आहे.3. त्या तरुणाने नेमकं काय केलं? 👉 त्याने दुचाकीची टाकी वेगळी काढून ती पंपावर घेऊन जाऊन भरून घेतली.4. पंप कर्मचाऱ्यांनी सुरुवातीला नकार का दिला? 👉 नियमांनुसार वेगळ्या कंटेनरमध्ये पेट्रोल देण्यास मर्यादा आहेत.5. लोकांनी त्या जुगाडावर कशी प्रतिक्रिया दिली? 👉 काहींनी नियमात राहून केलेला उपाय म्हटले, तर काहींनी आश्चर्य व्यक्त केले.6. हा व्हिडिओ का व्हायरल झाला? 👉 अनोखा जुगाड आणि सध्याच्या परिस्थितीशी संबंधित असल्यामुळे तो लवकर व्हायरल झाला.