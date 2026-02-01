Union Budget 2026: अर्थसंकल्पात बँकिंग क्षेत्राबाबत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची मोठी घोषणा, सरकारचा Banking Reforms वर असणार जोर

Indian Banking Sector Reforms : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी रविवारी लोकसभेत देशाचाकेंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ सादर केला. अर्थसंकल्पीय भाषणात त्यांनी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या. मोदी सरकारमध्ये अर्थमंत्री म्हणून त्यांचा हा सलग नववा अर्थसंकल्प आहे. त्यांनी देशाच्या आर्थिक विकासासाठी आणि बँकिंग क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या. त्यांनी सांगितले की बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणा आवश्यक आहेत आणि सरकारने विशेषतः एनबीएफसींसाठी एक नवीन व्हिजन विकसित केले आहे..अर्थसंकल्पीय भाषणात निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणा अत्यंत आवश्यक आहेत. सरकार एका नवीन व्हिजनवर काम करत आहे, विशेषतः एनबीएफसींसाठी. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लोकसभेत अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले की भारतीय बँकिंग प्रणालीचा ताळेबंद मजबूत आहे. विकसित भारतासाठी बँकिंगवर एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाईल..Premium|Rural Economy Growth: अनुत्पादक पैसा उत्पादकतेकडे वळवण्यात सहकारी बँकांचे मोठे योगदान.त्यांनी पुढे सांगितले की पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन आणि आरईसीची पुनर्रचना केली जाईल. कॉर्पोरेट बाँड मार्केट उघडले जाईल आणि एकूण परतावा स्वॅप योजना सुरू केली जाईल. महानगरपालिका बाँडसाठी १०० कोटी रुपयांची योजना सुरू केली जाईल. अर्थमंत्र्यांच्या मते, हे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील बँकिंगवर लक्ष केंद्रित करेल..बँकिंग सुधारणांवर भर देण्यासोबतच, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लघु आणि मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यावर सरकारचे लक्ष अधोरेखित केले आणि एमएसएमईंना पाठिंबा जाहीर केला. त्यांनी सांगितले की ₹१०,००० कोटींचा समर्पित एसएमई विकास निधी सुरू केला जाईल. आत्मनिर्भर भारत निधीमध्ये अतिरिक्त २,००० कोटी गुंतवले जातील..या क्षेत्रासाठी तरलता समर्थनाबाबत त्यांनी सांगितले की TReDS द्वारे एमएसएमईंना प्रवेश समर्थन म्हणून ७ लाख कोटींपेक्षा जास्त रक्कम उपलब्ध करून दिली जाईल. टियर २ आणि टियर ३ शहरांमध्ये कॉर्पोरेट मित्रांचा एक गट तयार केला जाईल. हे कॅडर एमएसएमईंना परवडणाऱ्या किमतीत अनुपालन आवश्यकता पूर्ण करण्यास मदत करेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.