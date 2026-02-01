Union Budget Updates

Tourisms Budget 2026: पर्यटन क्षेत्रासाठी निर्मला सीतारामन यांची खास घोषणा! भारताला वैद्यकीय पर्यटन केंद्र म्हणून प्रोत्साहन देणार

या अर्थसंकल्पात आरोग्य, शिक्षण, पर्यावरण, नोकरी, विज्ञान तंत्रज्ञान,कर,विमा,रेल्व यासारख्या अनेक क्षेत्रासाठी खास घोषणा केल्या आहेत. पर्यटन क्षेत्रासाठी कोणत्या खास घोषणा केल्या आहेत हे समजून घेऊया.
Tourisms Budget 2026

Tourisms Budget 2026

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

Tourisms Budget 2026: देशाच्या अर्थमंत्री निर्माला सीतारमन यांनी आज केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केले आहे. सीतारमन यांनी नवव्यांदा देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. त्यांनी सर्वाधिक अर्थसंकल्प सादर करत नवा विक्रम केला आहे. या अर्थसंकल्पात आरोग्य, शिक्षण, पर्यावरण, नोकरी, विज्ञान तंत्रज्ञान,कर,विमा,रेल्व यासारख्या अनेक क्षेत्रासाठी खास घोषणा केल्या आहेत. पर्यटन क्षेत्रासाठी कोणत्या खास घोषणा केल्या आहेत हे समजून घेऊया.

Loading content, please wait...
India
Travel
Budget
Tourisim
nirmala sitharaman
traveling
Financial Budget
Tourism
health
Budget 2026

Related Stories

No stories found.