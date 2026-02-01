Tourisms Budget 2026: पर्यटन क्षेत्रासाठी निर्मला सीतारामन यांची खास घोषणा! भारताला वैद्यकीय पर्यटन केंद्र म्हणून प्रोत्साहन देणार

Tourisms Budget 2026: देशाच्या अर्थमंत्री निर्माला सीतारमन यांनी आज केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केले आहे. सीतारमन यांनी नवव्यांदा देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. त्यांनी सर्वाधिक अर्थसंकल्प सादर करत नवा विक्रम केला आहे. या अर्थसंकल्पात आरोग्य, शिक्षण, पर्यावरण, नोकरी, विज्ञान तंत्रज्ञान,कर,विमा,रेल्व यासारख्या अनेक क्षेत्रासाठी खास घोषणा केल्या आहेत. पर्यटन क्षेत्रासाठी कोणत्या खास घोषणा केल्या आहेत हे समजून घेऊया. .केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अर्थसंकल्पात म्हणाल्या की , "भारताला वैद्यकीय पर्यटन केंद्र म्हणून प्रोत्साहन देणार आहे. यासाठी देशात 5 प्रादेशिक केंद्रे स्थापन करण्यासाठी राज्यांना पाठिंबा देण्यासाठी एक योजना प्रस्तावित करणार आहे. .तसेच पुढे बोलताना सीतारण म्हणाल्या की देशातील मंदिरांसाठी 5 हजारांची घोषणा केली आहे. तसेच 20 पर्यटन स्थळांवर 10 हजार गाईड असणार आहे. यामुळे रोजगाराची संधी मिळणार आहे. . देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी 15 पुरातत्वीय स्थळे एकात्मिक सांस्कृतिक स्थळांमध्ये विकसित करण्याची मोठी घोषणा केली आहे. जी पर्यटनस्थळांपासून अनुभव-केंद्रित पर्यटनाकडे वळण्याचे संकेत देते. ही कल्पना सोपी पण धोरणात्मक आहे, भारताचा संस्कृतीचा वारसा जपणे आणि तो देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांसाठी अधिक सुलभ, आकर्षक आणि आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य बनवणे आहे. .विकासासाठी प्रस्तावित प्रमुख स्थळांमध्ये लोथल, सारनाथ आणि हस्तिनापूर यांचा समावेश आहे. उत्तम पर्यटक पायाभूत सुविधा, व्याख्या केंद्रे, क्युरेटेड सांस्कृतिक अनुभव आणि सुधारित कनेक्टिव्हिटीद्वारे " अनुभवात्मक स्थळे" निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. पर्यटनाच्या संख्येपलीकडे, स्थानिक रोजगार निर्माण करणे, वारसा संवर्धन मजबूत करणे आणि भारतातील प्राचीन स्थळांना स्थिर स्मारकांऐवजी जिवंत कथा म्हणून स्थान देणे हे या उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.