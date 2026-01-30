Budget 2026 : बजेट तयार करण्यासाठी किती वेळ लागतो? ‘ब्लू शीट’ म्हणजे नेमकं काय? जाणून घ्या पडद्यामागची प्रक्रिया...

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करतील. मंगळवारी हलवा समारंभानंतर अर्थसंकल्पात सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांना अर्थ मंत्रालयाच्या आवारात कडक सुरक्षेत आणि बाहेरील जगापासून दूर ठेवण्यात आले आहे. अर्थसंकल्पाच्या तयारीभोवती असलेल्या उच्च तंत्रज्ञानाच्या सुरक्षेत अर्थसंकल्पाची महत्त्वाची माहिती असलेली ब्लू शीट देखील चर्चेत आहे..ब्लू शीट हा एक अत्यंत गोपनीय दस्तऐवज आहे. त्यात अर्थसंकल्पाशी संबंधित महत्त्वाचा डेटा असतो. तो अर्थसंकल्पाचा आराखडा मानला जातो. अर्थमंत्री तो नॉर्थ ब्लॉकमधून बाहेर काढू शकत नाहीत. हा गोपनीय दस्तऐवज संयुक्त सचिव (बजेट) यांच्या देखरेखीखाली राहतो. ब्लू शीटला गुप्त ठेवण्यात आले आहे कारण त्यात बजेटशी संबंधित महत्त्वाची माहिती आणि डेटा असतो. याला बजेटचा कणा म्हणूनही ओळखले जाते. ते कडक गुप्ततेत ठेवले जाते. आज ब्लू शीट कडक सुरक्षेत ठेवले जात असले तरी, एक काळ असा होता जेव्हा बजेटशी संबंधित बरीच माहिती लीक होत असे..Budget 2026: अर्थसंकल्पाची सूत्रे 'या' महिला अधिकाऱ्याच्या हाती! निर्मला सीतारमण यांच्या सोबत बजेट तयार करणारी टीम कोण? वाचा इनसाइड स्टोरी.केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या इतिहासात, एक वर्ष असे होते जेव्हा गोपनीय अर्थसंकल्पीय माहिती लीक झाली होती. ते वर्ष १९५० चे अर्थसंकल्प होते. राष्ट्रपती भवनाच्या प्रेसमधून केंद्रीय अर्थसंकल्पाशी संबंधित गोपनीय कागदपत्रे लीक झाली होती. अर्थसंकल्प सभागृहात सादर करण्यापूर्वी लीक झालेल्या कागदपत्रांवर देशभर चर्चा झाली. त्यानंतर सरकारने अर्थसंकल्पाची गुप्तता सुनिश्चित करण्यासाठी अनेक पावले उचलली. अर्थसंकल्पीय कागदपत्रांची गोपनीयता राखण्यासाठी, सरकारने लॉक-इन प्रणाली लागू केली. .याचा अर्थ असा की छपाई दरम्यान अधिकाऱ्यांना वेगळे केले जाते. अर्थसंकल्पीय प्रक्रियेत सहभागी असलेले सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी अर्थ मंत्रालयाच्या नॉर्थ ब्लॉकमध्ये असतात. भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी, केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या छपाईसाठी अत्यंत सुरक्षित ठिकाण निवडण्यात आले. अर्थसंकल्पीय कागदपत्रांची छपाई राष्ट्रपती भवनातून मिंटो रोडवरील भारत सरकारच्या प्रेसमध्ये हलवण्यात आली. शिवाय, एक लॉक-इन प्रणाली सुरू करण्यात आली. ज्याद्वारे अर्थसंकल्प सादरीकरणादरम्यान अर्थसंकल्पाशी संबंधित अधिकारी आणि कर्मचारी बाह्य जगापासून दूर राहतात..Gold Rate: सोने आणि चांदीच्या ईटीएफमध्ये मोठी घसरण! खरेदी करण्याची ही योग्य वेळ आहे का? जाणून घ्या तज्ञांचं मत....अर्थसंकल्पात सरकारचे उत्पन्न आणि खर्च यांचा तपशील असतो. याचा अर्थ असा की सरकारचा निधी कुठून येईल आणि तो कुठे गुंतवला जाईल याची माहिती त्यात असते. अर्थ मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या आर्थिक व्यवहार विभागाचा अर्थसंकल्प विभाग अर्थसंकल्प तयार करण्याची जबाबदारी घेतो. तयारी सप्टेंबरमध्ये सुरू होते आणि १ फेब्रुवारी रोजी सादर केली जाते. अर्थसंकल्प तयार करण्यासाठी सुमारे पाच महिने लागतात. अर्थसंकल्प अनेक टप्प्यात तयार केला जाणारा एक दीर्घ प्रक्रिया पार पाडतो..या टप्प्यात, अंदाजे खर्च आणि गरजांचे मूल्यांकन केले जाते. यासाठी, नवीन आर्थिक वर्षासाठी अंदाजे खर्चाची माहिती केंद्रीय मंत्रालये, राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश, स्वायत्त संस्था, विभाग आणि सशस्त्र दलांकडून मिळवली जाते. त्यानंतर ही माहिती विश्लेषित केली जाते. गरजा आणि खर्च अंतिम झाल्यानंतर, टीम आर्थिक व्यवहार आणि महसूल विभाग, व्यावसायिक नेते, अर्थशास्त्रज्ञ, नागरी समाज आणि शेतकऱ्यांशी सल्लामसलत करते. या टप्प्यात गरजा आणि त्यांच्या विशिष्ट गरजांचे मूल्यांकन केले जाते..या टप्प्यात, विविध विभागांकडून महसूल आणि खर्चाचे अहवाल संकलित केले जातात. याच्या आधारे, सरकार येत्या वर्षासाठी अंदाजे महसूल आणि खर्चाचे बजेट तयार करते. त्यानंतर सरकार राज्य सरकारे, अर्थतज्ज्ञ आणि बँकर्सशी सल्लामसलत करून कर सवलती किंवा आर्थिक मदतीचा निर्णय घेते. हा अर्थसंकल्पाला अंतिम स्वरूप देणे आहे. अर्थ मंत्रालय अर्थसंकल्पीय भाषण तयार करते. विशिष्ट विभागांबाबत काही वाद असल्यास सल्लामसलत केली जाते. .Budget 2026 : आतापर्यंत 'या' अर्थमंत्र्यांनी सादर केले सर्वाधिक अर्थसंकल्प.अशा प्रकारे, एक मोठी टीम अर्थसंकल्प तयार करते. अनेक निर्णय घेतले जातात, परंतु अर्थसंकल्पाबाबत घेतलेला प्रत्येक निर्णय अर्थमंत्र्यांचा मानला जातो. अर्थसंकल्प सादरीकरणाचा दिवस हा या टप्प्यातील शेवटचा टप्पा आहे. अर्थसंकल्प सादरीकरणापूर्वी, पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली एक महत्त्वाची मंत्रिमंडळ बैठक आयोजित केली जाते, जिथे अर्थसंकल्पीय प्रस्तावांना मान्यता दिली जाते. त्यानंतर अर्थमंत्री सभागृहात अर्थसंकल्प सादर करतात. या वर्षी अर्थमंत्री म्हणून निर्मला सीतारमण त्यांचे नववे अर्थसंकल्प सादर करतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.