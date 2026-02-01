Income Tax Slab : मध्यमवर्ग नाराज! करदात्यांसाठी टॅक्स स्लॅब बाबत बजेटमध्ये काय घोषणा?

Budget 2026 Income Tax Slab Reform : मागच्या काही वर्षांतील ट्रेंड बघता यावेळी आयकर प्रणालीत मोठा बदल करदात्यांना अपेक्षित होता. मात्र अर्थसंकल्पात करदात्यांच्या पदरी निराशा आली आहे. .2026-27 वर्षासाठी आयकर स्लॅबअर्थसंकल्पात कर सवलतीची मर्यादा 15 लाखांपर्यंत वाढवली जाईल, अशी अपेक्षा होती. अर्थमंत्र्यांनी टॅक्स स्लॅब मध्ये कोणताही बदल होणार नाही हे जाहीर केल्याने सर्वसामान्यांच्या पदरी निराश पडली आहे. .Budget 2026 Tax Reform : या तारखेपासून नवा आयकर कायदा लागू! आयकर रिटर्न ची तारीख वाढविली, जाणून घ्या काय बदललं .टॅक्स स्लॅब जैसे थे मागच्या वर्षीच्या कर स्लॅबमध्ये कलम 87A अंतर्गत 60,000 पर्यंतची सवलत आणि 75,000 रुपयांची स्टँडर्ड डिडक्शन यामुळे वार्षिक उत्पन्न 12.75 लाखांपर्यंत पगार असणाऱ्या लोकांना आयकर लागणार नाही. त्यामुळे कमी सवलतींच्या संरचनेला सरकारची पसंती असल्याचे पुन्हा स्पष्ट झाले आहे..Union Budget 2026 : अपघात विम्याच्या व्याजावर कोणताही कर नाही ! अर्थसंकल्पात निर्मला सीतारामन यांची मोठी घोषणा.या अर्थसंकल्पातून सरकार सवलतींवर आधारित जुन्या करप्रणालीला पुन्हा चालना देण्याऐवजी हळूहळू त्यापासून दूर जाण्याचा विचार करत असल्याचे संकेत मिळत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.