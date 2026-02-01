Stock Market Today : बजेटपूर्वी शेअर बाजार सपाट पातळीवर! कोणते शेअर्स घसरले?

Stock Market on Budget Day : आज देशाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेत सादर होणार आहे. मात्र त्या पूर्वीच शेअर बाजारात घसरण पाहायला मिळाली. सरकारच्या अर्थसंकल्प सादरीकरणापूर्वी गुंतवणूकदारांनी सावध भूमिका घेतल्याचे दिसून आले..आर्थिक वाढीस चालना देण्यासाठी सरकार सार्वजनिक खर्च वाढवणार का, तसेच अमेरिकेच्या टॅरिफच्या दबावाला सामोरे जाणाऱ्या निर्यातप्रधान उद्योगांना दिलासा देण्यासाठी कोणती उपाययोजना जाहीर केली जाणार, याकडे बाजारातील गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे. .Budget 2026 : 1973 सालच्या बजेटला 'ब्लॅक बजेट' का म्हटलं जात? देशावर नेमकं काय संकट आलं होतं?.आजच्या बाजारात सकाळी 9.20 वाजता Sun Pharma, Bajaj Auto, Bharat Electronics, HDFC Bank, आणि Axis Bank हे टॉप गेनर्स आहेत तर Hindalco, Tata Steel, JSW Steel, Coal India, आणि Adani Enterprises हे शेअर्स काही प्रमाणात घसरले. .Budget 2026 : देशातलं पहिलं बजेट कोणी मांडलं? 'या' महाराष्ट्रीयन नेत्याच्या नावावर आहे बजेटचा अनोखा विक्रम! .वेदांता शेअर 10 टक्के घसरले वेदांता कंपनीचे शेअर्समध्ये आज मोठी घसरण झाली. याचे मुख्य कारण मेटल सेक्टरमधील विक्रीचा दबाव आणखी वाढला आहे. जागतिक मागणीतील कमकुवतपणा आणि गुंतवणूकदारांची सावध भूमिका यामुळे धातू क्षेत्रातील बहुतांश शेअर्समध्ये घसरण दिसून आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.