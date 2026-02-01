Union Budget Updates

Stock Market Updates : बजेटसुरू होताच शेअर बाजार उसळला! सरकारचा 7 धोरणात्मक क्षेत्रांवर भर, कोणते सेक्टर तेजीत?

Sensex and Nifty on Budget day : अर्थसंकल्पात मोठ्या प्रमाणात उत्पादन क्षत्रावर भर देणार असल्याने बाजारात तेजी आली.
Stock Market Updates: Market Surges as FM Focuses on 7 Strategic Sectors

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Share Market on Budget Day : देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प भाषणात सरकारच्या उपाययोजनांमुळे देशाला 7% चा उच्च आर्थिक वाढ दर मिळाला असून सरकार आता उत्पादकता वाढवण्यावर भर देणार असल्याचे जाहीर करताच शेअर बाजार तेजी दिसून आली.

