Stock Market Updates : बजेटसुरू होताच शेअर बाजार उसळला! सरकारचा 7 धोरणात्मक क्षेत्रांवर भर, कोणते सेक्टर तेजीत?

Share Market on Budget Day : देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प भाषणात सरकारच्या उपाययोजनांमुळे देशाला 7% चा उच्च आर्थिक वाढ दर मिळाला असून सरकार आता उत्पादकता वाढवण्यावर भर देणार असल्याचे जाहीर करताच शेअर बाजार तेजी दिसून आली. .बायोफार्माला ₹10,000 कोटींचा निधी देण्याचे जाहीर केल्याने या क्षेत्रातील कंपन्यांचे शेअर्स वाढण्यास सुरुवात झाली. .बायोफार्माचे वाढलेले शेअर्स Biocon Ltd.Piramal Pharma Ltd.Sun Pharmaceutical Industries Ltd.Torrent Pharmaceuticals Ltd.J B Chemicals & Pharmaceuticals Ltd..अर्थमंत्र्यांनी इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट उत्पादनासाठी 40,000 कोटींचा निधी जाहीर केला.त्यामुळे शेअर बाजारातील Dixon Tech, PG Electroplast, Kaynes यांसारख्या शेअर्समध्ये 4% पर्यंत तेजी दिसू लागली. .अर्थमंत्र्यांनी 'रेयर अर्थ कॉरिडॉर’ जाहीर केल्यावर शेअर बाजारातील या क्षेत्राशी निगडीत GMDC कंपनीचे शेअर्स 5% पर्यंत उंचावले आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.