Budget 2021 - पेट्रोलवर अडीच तर डिझेलवर चार रुपयांचा कृषी अधि'भार'

नवी दिल्ली - केंद्रीय अर्थसंकल्पातून करदात्यांच्या पदरात काहीच न पडल्यानं त्यांची निराशा झाली आहे. त्यातच सर्वसामान्यांना आता मोठा दणका बसणार आहे. पेट्रोल डिझेलच्या दराचा भडका उडणार आहे. इंधनावर कृषी अधिभार लावण्यात येणार असून त्यामुळे दरात मोठी वाढ होणार आहे.

पेट्रोलवर अडीच रुपये तर डिझेलवर चार रुपयांचा शेती उपकर लावला आहे. यामुळे पेट्रोलचा दर पेट्रोलचे 96 रुपयांपर्यंत आणि डिझेल 86 रुपयांपर्यंत जाईल असं म्हटलं जात आहे. मात्र याचा परिणाम थेट ग्राहकांवर होणार नसल्याचं सांगितलं जात आहे.

Consequent to imposition of Agriculture Infrastructure and Development Cess (AIDC) on petrol and diesel, Basic excise duty (BED) and Special Additional Excise Duty (SAED) rates have been reduced on them so that overall consumer

does not bear any additional burden: FM Sitharaman pic.twitter.com/2KDBeT5eCL

— ANI (@ANI) February 1, 2021