Union Budget Updates
Union Budget 2026: 'युवा शक्ती प्रेरित बजेट’ मधील महत्वाच्या घोषणा आणि ठळक मुद्दे, जाणून घ्या एका क्लिकवर
Union Education Budget 2026: युनियन बजेट २०२६- २७ मध्ये निर्मला सीतारमण यांनी युवा शक्ती प्रेरित बजेट सादर केल्यानंतर देशभरात चर्चेचा विषय बनला आहे. या बजेटमध्ये शिक्षण, रोजगार, तंत्रज्ञान आणि कौशल्य विकास यावर विशेष भर देण्यात आला आहे
Youth Power Inspired Budget 2026-27: या वर्षी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सलग नववे बजेट सादर केले आहे. या बजेटमध्ये शिक्षण क्षेत्राला पुन्हा एकदा प्राथमिता दिली गेली आहे, जिथे AI, इनोवेशन आणि कौशल्यावर आधारित शिक्षण यावर भर देण्यात आला आहे.