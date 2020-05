VIDEO : मृत्यूच्या दाढेत सापडलेल्या पिल्लाला आई कशी सोडवणार? व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल

नाशिक : लॉकडाऊनदरम्यान अनेक पशूप्राणी रस्त्यावर आणि मानवी वस्त्यांमध्ये खाण्याच्या शोधात येत असल्याचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असतात. त्यापैकी काही निशब्द करणारे असतात तर काही खूपच हसविणारे.. तर काही व्हिडीओ अंगावर शहारे आणणारे असतात. असाच एक व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे.

काय आहे व्हिडिओमध्ये?

खाण्याच्या शोधात असलेलं एक माकडाचं पिल्लू आईची नजर चुकवून मस्ती करत जात होते. त्यावेळी अचानक ते वीजेच्या तारेवर अडकले आणि तिथून आपल्या आईकडे जाणे त्याला कठीण झाले. पिल्लू अर्ध्यावर अडकल्याचं पाहून आईचा जीव मेटाकुटीला आला. आई पिल्लाला वाचवण्यासाठी धडपड करू लागली. अडकलेल्या पिल्लाला ती कशी वाचवते याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

A rescue operation by mother. How can it fail ? @zubinashara pic.twitter.com/TYiQpmFdfd

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) May 16, 2020