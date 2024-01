Dhule Municipality News : नगरोत्थान, दलित वस्ती, दलितेतर वस्तीची कामे; कचऱ्यावर प्रक्रियेसाठी 4 कोटी मंजूर

Dhule Municipality News : महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान योजना, दलित वस्ती सुधार, दलितेतर सुधार योजनेंतर्गत महापालिकेने सुमारे ८४ लाखांची कामे प्रस्तावित केली होती. मात्र सुमारे ५० लाख निधीलाच प्रशासकीय मान्यता मिळण्यास वाव असल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार महापालिकेला नव्याने प्रस्ताव सादर करावा लागणार आहे.

यासाठी महासभेत गुरुवारी (ता. २५) तसा ठराव मंजूर करण्यात आला.