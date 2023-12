Farooq Shah and officials attending the meeting with Minister Hasan Mushrif. esakal

उत्तर महाराष्ट्र Dhule News : हिरे वैदकीय महाविद्यालयास 61 कोटींचा निधी केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत शहरातील हिरे वैद्यकीय शासकीय महाविद्यालयात लेक्चर हॉल, विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींसाठी वसतीगृह बांधकामासाठी ६१ कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे.