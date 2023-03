Dhule Crime News : काकसेवड खूनप्रकरणी सर्व संशयित कारागृहात

By

धुळे : काकसेवड (ता. साक्री) येथे आई व वडिलांच्या मदतीने पतीचा खून (Murder) करणाऱ्या सर्व पाच संशयितांची कारागृहात रवानगी झाली.

तसे निर्देश न्यायालयाने बुधवारी (ता. २२) दिले. (All suspects in Kaksevad murder case in jail dhule crime news)

पतीच्या खुनातील प्रमुख संशयित सुंदराबाई हिचे अपत्य वर्षभराचे असल्यामुळे तिच्यासोबत बाळही कारागृहात पाठविण्यात आले.

पिंपळनेर (ता. साक्री) परिसरातील काकसेवड येथील भाल्या ऊर्फ अजय ऊर्फ भालचंद्र बर्डे (वय ३९) याला पत्नी सुंदराबाई तसेच तिचे आई-वडील शांताराम माळचे, डॅनियल शांताराम माळचे, शानूबाई शांताराम माळचे (तिघे रा. मांजरी, ता. साक्री) यांनी मारहाण केली.

तसेच गळा आवळून खून केला. मृत अजयच्या घराच्या ओट्यावर हा प्रकार घडला. या प्रकरणी मृत अजयचे आजोबा लक्ष्मण कुची बर्डे यांच्या तक्रारीवरून पिंपळनेर पोलिस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल झाला. सर्व संशयितांना अटक करण्यात आली. त्यांच्या पोलिस कोठडीची मुदत बुधवारी संपली. त्यामुळे न्यायालयाने पाचही संशयितांची कारागृहात रवानगी केली.