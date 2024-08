Police Inspector Kishore Kumar Pardeshi, Hemant Raut and staff along with suspected two-wheeler thieves. esakal

उत्तर महाराष्ट्र Dhule Crime News : दुचाकीसह दोन संशयितांना बेड्या; दोंडाईचा पोलिसांची कारवाई Crime News : त्यांच्याकडून दोन लाख १५ हजार रुपये किमतीच्या चार दुचाकी हस्तगत केल्या आहेत. या कारवाईमुळे चोरट्यांना जरब बसणार आहे.