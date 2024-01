Dhule News : कांद्यामुळे शेतकरी रडकुंडीला; जिल्ह्यात उत्पादक आर्थिक संकटात

Dhule News : केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर बंदी घातल्यामुळे त्याचा फटका कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बसला आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीत गेल्या आठड्यात सरासरी साडेबारा हजारांवर क्विंटल लाल कांद्याची आवक झाली.

दरात क्विंटलला आठशे ते एक हजाराची घसरण झाली. (Due to ban on onion export it has affected onion farmers dhule news)