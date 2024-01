Dhule News : जिल्ह्यात बाउन्सर, पहिलवान, मल्लांना नोटीस

Dhule News : लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आवश्‍यक त्या उपाययोजनांना जिल्हा पोलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांनी गती दिली आहे. खात्यांतर्गत शिस्त राहावी, कामकाजात कुचराई करणाऱ्यांना वठणीवर आणण्यासाठी त्यांनी काही कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली.

यापाठोपाठ आता जिल्ह्यात प्रथमच बाउन्सर, जीममधील पहिलवान, मल्लांना सीआरपीसी १४९ अन्वये प्रतिबंधात्मक कारवाईची नोटीस बजावण्यात येत आहे. (Notice to Bouncer Pahalwan in District before Lok Sabha Elections dhule news)