Dhule News : आर्थिक ओढाताणीतही लोणच्यासाठी लगबग; बाजारात कैऱ्यांची आवक वाढली

Dhule News : बाजार समितीसह शहरातील बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणावर कैऱ्यांची आवक होत असली, तरी अद्याप अपेक्षित उठाव नसल्याचे चित्र आहे. दमदार पावसानंतर लोणचे टाकण्यास पसंती दिली जाते.

त्यामुळे आता हळूहळू बाजारात कैऱ्या खरेदीसाठी महिलांची गर्दी पाहायला मिळत आहे. दरम्यान, सध्या खाद्यतेलाचे भाव स्थिरावले असले तरी मसाल्यांचे भाव मात्र मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याने गृहिणींची चिंता वाढली आहे.(Even in economic drag Lagbag for pickles Inflow of spices in market increased due to rising prices of spices exercise Dhule News)

बाजार समितीसह बाजारपेठेत लोणच्यासाठी गावरान कैऱ्या दाखल झाल्या असल्या, तरी दमदार पावसानंतरच लोणचे टाकण्याला महिलांकडून पसंती दिली जाते. त्यामुळे दमदार पावसाची प्रतीक्षा आहे. याअनुषंगाने गृहिणींनी मसाले तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. लोणच्यासाठी गावरान कैरीला मोठी मागणी आहे.

या कैरीला सध्या ३० ते ४० रुपये भाव आहे. दमदार पावसानंतर कैरीला मागणी वाढेल असे कैरी विक्रेत्यांनी सांगितले. असे असले तरी गेल्या तीन-चार दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसानंतर कैऱ्या खरेदीची लगबग पाहायला मिळत आहे. शहरात सकाळीच महिला कैऱ्या खरेदीसाठी येत असल्याचे चित्र आहे. ही गर्दी आणखी वाढेल असा अंदाज आहे. गेल्या वर्षी सर्वच प्रकारच्या खाद्यतेलांचे दर उच्चांकी पातळीवर होते.

त्यामुळे लोणचे टाकताना गृहिणींचे आर्थिक गणित बिघडले होते. यंदा सद्यःस्थितीत खाद्यतेलाचे भाव स्थिरावल्याने थोडा दिलासा आहे. चार महिन्यांपूर्वी घाऊक बाजारात खाद्यतेलाचे भाव १४० ते १७० रुपये प्रति लिटरवर स्थिरावले होते. गेल्या आठवड्यात सोयाबीन व सूर्यफूल तेलाच्या दरात प्रतिलिटरमागे ४५ ते ५० रुपयांची घसरण झाली आहे. लोणच्यासाठी विशेषतः शेंगतेल वापरण्याची पद्धत आहे. शेंगतेलाचे भावही तसे फार कमी झाले नसले तरी वाढ होत नसल्याने तेवढा दिलासा आहे.

मसाल्याचे भाव चढेच

बाजारपेठेत हिंगाचे भाव वाढले आहेत. राजस्थान, गुजरातमधून येणारे जिरे होलसेल भावात ५२० रुपये किलोवर आहे. यासह अन्य मसाल्याचे भावही तेजीत आहेत. त्यामुळे लोणच्यासाठी महिलांची मोठी आर्थिक कसरत होत आहे.

असे असले तरी वर्षभर जेवणात लोणचे हवेच असते त्यामुळे कमी-अधिक प्रमाणात का होईना लोणचे टाकण्याची लगबग प्रत्येक घरात पाहायला मिळत आहे.