By

Nandurbar Agriculture News : तळोदा शहरासह तालुक्यातील अनेक गावांतील असंख्य शेतकऱ्यांनी या वर्षीदेखील मोठ्या प्रमाणावर उसाची लागवड केली आहे. दरम्यान, गेल्या पाच वर्षांपासून खांडसरी तसेच कारखाने यांच्याकडून उसाला योग्य तो हमीभाव मिळत नसल्याची प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांमधून वेळोवेळी व्यक्त करण्यात आली आहे.

त्यामुळे या वर्षी तरी उसाला योग्य हमीभाव जाहीर करावा, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांमधून व्यक्त करण्यात येत आहे.(Expectations of farmers get suitable price of sugarcane nandurbar agriculture news)

तळोदा शहरासह तालुक्यातील असंख्य शेतकरी बांधव हक्काचे चांगले उत्पन्न देणारे पीक म्हणून उसाची लागवड आपापल्या शेतात करीत असतात. पपई, केळी आदी पिकांना पर्याय म्हणून तालुक्यातील असंख्य शेतकऱ्यांकडून उसाला प्राधान्य देण्यात येते. ऊस हे बारमाही पीक असून, त्याला मोठ्या प्रमाणात खत, उसाचे महागडे बियाणे, लागवडीचा खर्च, निंदणी, ठिंबक सिंचन आदी खर्च येतो.

त्यातच सर्वच क्षेत्रांमध्ये महागाई वाढलेली असून, याचा फटका शेतकऱ्यांनासुद्धा सहन करावा लागत आहे. रासायनिक खतांचे दर वाढले आहेत. एक हजार ५० रुपयांना मिळणारी बॅग आता एक हजार ७०० ते एक हजार ८०० रुपयांवर जाऊन पोचलेली आहे. त्यातच डिझेल, पेट्रोलचे दर वाढल्याने मशागतीचा खर्चदेखील दीडपटीने वाढला आहे. रासायनिक औषधांची तीच तऱ्हा आहे. असे असताना उसाला मिळणारा दर मात्र गेली कित्येक वर्षे एकाच जागेवरच अडकून पडला आहे.

दरम्यान, लहरी हवामान, अवकाळी पाऊस, ढगाळ वातावरण आदी नैसर्गिक घटक शेतकरी बांधवांच्या अडचणीत वाढ करीत असतात. त्यातच शेतकऱ्यांनी भरपूर मेहनत घेऊन पिकविलेल्या शेतमालास योग्य हमीभाव मिळत नसल्याने शेतकरी पूर्णपणे भरडला जात आहे. मात्र तरीदेखील शेतकरी बांधव न खचता मोठ्या आशेने व जोमाने शेतात राबत असतो.

लवकरच या वर्षीचा उसाचा गळीत हंगाम सुरू होणार आहे. मागील पाच ते सात वर्षांपासून उसाचा दर १६५० ते २५५० यातच अडकला आहे. मात्र मागील पाच ते सात वर्षांच्या तुलनेत ऊस उत्पादनाचा भांडवली खर्च कितीतरी पटीने वाढला आहे. याचाही डोळसपणे विचार आणि अभ्यास होणे आवश्यक असल्याचे मत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांमधून व्यक्त होत आहे.

तसेच एफआरपीच्या गोंडस नावाखाली उसाला योग्य तो हमीभाव मिळत नाही. मात्र चालू वर्षाच्या गळीत हंगामात उसाला तीन हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिकचा प्रतिटन हमीभाव मिळावा, अशी अपेक्षा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.

हुकमी बागायती पीक, पण...

निसर्गाचा लहरीपणा, वाढती महागाई, योग्य हमीभावाचा अभाव अशा अनेक कारणांनी दिवसेंदिवस शेती व शेतकरी अडचणीत येत आहे. मात्र विपरीत परिस्थिती असतानादेखील शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने कमी जोखमीचे, हुकमी बागायती पीक समजल्या जाणाऱ्या उसाची लागवड तळोदा तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर केली आहे.एकंदरीत सर्व परिस्थिती लक्षात घेता या वर्षी तरी उसाला योग्य हमीभाव जाहीर करावा, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.