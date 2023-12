Dhule Property Tax Scam : शहरातील वाढीव मालमत्ता करवसुलीचा प्रश्‍न महायुती सरकारच्या पटलावर पोचला आहे. या संदर्भात नगरविकास मंत्रालयाने महापालिका आयुक्तांकडून वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल मागविला आहे. तसेच २ जानेवारीला संयुक्त बैठकही होणार आहे.

त्यामुळे मंत्रालयातील निर्णयाकडे धुळेकरांच्या नजरा आहेत. याप्रश्‍नी सोक्षमोक्ष लागेलच.(issue of increased property tax collection is on agenda of Mahayuti government dhule news)