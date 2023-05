Dhule News : बांधकामासंबंधी स्थगिती उठविली; आमदार पाटीलांचा पाठपुरावा

By

Dhule News : महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मंजूर करण्यात आलेल्या धुळे तालुक्यातील पाच ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या बांधकामासंबंधी स्थगिती उठविण्यात आली आहे. याकामी आमदार कुणाल पाटील यांनी पाठपुरावा केला. (moratorium on construction of 5 Gram Panchayat office was lifted dhule news)

या निर्णयामुळे संबंधित ग्रामपंचात कार्यालयाची समस्या सुटणार असून, पदाधिकारी आणि ग्रामस्थांची गैरसोय दूर होणार असल्याचे आमदार पाटील यांनी सांगितले.

काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना या महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात धुळे तालुक्यात पाच ग्रामपंचायत कार्यालये व्हावीत यासाठी आमदार पाटील यांनी मागणी केली होती.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

त्यानुसार (स्व.) बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजनेंतर्गत प्रत्येकी पंधरा लाखांतून बल्हाणे, अजंग, लोहगड, निकुंभे, न्याहळोद ग्रामपंचायत कार्यालय बांधकामासाठी निधी मंजूर करण्यात आला.

मात्र, त्यांना स्थगिती दिली गेल्याने कामे रखडली होती. आमदार पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना १४ मार्चला पत्र देत या कामांसंबंधी स्थगिती उठविण्याची मागणी केली. त्यानुसार योजनेंतर्गत १ एप्रिल २०२१ पासून मंजूर कामांवरील स्थगिती उठविण्यात आली आहे.