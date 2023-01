Dhule News : थकबाकीदारांचे डोळे पुन्हा ‘शास्तीमाफी’ कडे!

By

धुळे : मालमत्ता कर थकबाकीदारांवर महापालिकेकडून अधूनमधून कारवाई सुरू आहे. यात बुधवारी (ता. ११) कारवाई पथकाने एक मोबाईल टॉवर व व्यापारी संकुलातील एक गाळा सील करण्याची कारवाई केली.

चालू मालमत्ता करासह थकबाकी भरण्यास अद्यापही नागरिक अपेक्षेनुरूप पुढे येत नसल्याचे चित्र आहे. गेल्या काही वर्षांपासून दर वर्षी महापालिकेकडून शास्तीमाफीची घोषणा केली जाते. या शास्तीमाफी योजनेमुळे अनेक थकबाकीदार कर भरण्यास पुढे येत नसल्याचेही सांगितले जाते. (Municipal Corporation action against Arrears Mobile tower Gale seal Citizens Come forward to pay property tax Dhule News)

मालमत्ता कर, पाणीपट्टी थकबाकी वसुलीसाठी महापालिकेचे प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी महापालिकेच्या कारवाई, जप्ती पथकांकडून अधूनमधून कारवाई सुरू आहे. या प्रक्रियेत बुधवारी महापालिकेच्या पथकाने शहरातील बडगुजर प्लॉट भागातील माधव कॉलनीत मोबाईल टॉवर मालमत्ता कर थकल्याने कारवाई केली.

व्हिजन कंपनीच्या या मोबाईल टॉवर करापोटी कंपनीकडे तीन लाख २९ हजार रुपये थकबाकी आहे. ही थकबाकी कंपनीने अदा केली नाही, त्यामुळे पथकाने मोबाईल टॉवरची यंत्रणा सील केली. दरम्यान, संबंधित कंपनीच्या पुण्यातील अधिकाऱ्यांनी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून थकबाकी भरण्याची तयारी दर्शवून कारवाई न करण्याची विनंती केली, मात्र अधिकाऱ्यांनी थकबाकी अदा केल्याशिवाय कारवाई मागे न घेण्याची भूमिका घेत टॉवरची यंत्रणा सील केली.

तसेच पथकाने शहरातील प्रबोधनकार ठाकरे संकुलातील गाळेधारकावरही कारवाई केली. या संकुलातील विनोद गोविंदराम यांच्याकडील गाळ्यापोटी ९४ हजार रुपये मालमत्ता कर थकबाकी असल्याने व गाळेधारकाने ती न भरल्याने पथकाने गाळे सील केले. महापालिकेचे वसुली अधीक्षक शिरीष जाधव, वसुली अधीक्षक मधुकर निकुंभे, निरीक्षक मधुकर वडनेरे, संजय भडागे, अजय देवरे, बशीर मुर्तजा, मनोज चिलंदे यांच्या पथकाने या दोन्ही कारवाया केल्या.

शास्तीमाफीची प्रतीक्षा?

शहरातील मालमत्ताधारकांकडे तब्बल ६५ कोटी मालमत्ता कर व ३६ कोटी रुपये पाणीपट्टी अशी तब्बल १०१ कोटी रुपये थकबाकी आहे. वर्षानुवर्षे कायम राहणारी ही थकबाकी वसूल करताना महापालिकेच्या यंत्रणेला नाकीनऊ येत आहे. दरम्यान, मार्चअखेरपर्यंत यातील जास्तीत जास्त थकबाकी तसेच चालू मागणी वसूल करण्याचा अधिकाऱ्यांचा प्रयत्न असतो. अनेक मालमत्ताधारक स्वतःहून त्यासाठी पुढेही येतात.

मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून महापालिकेकडून शास्तीमाफीची घोषणा केली जाते. मालमत्ता कर शास्तीवर ७५, ५० टक्के सूट दिली जाते. बऱ्याचदा शंभर टक्के सूटही देण्यात येते. दर वर्षी मिळणाऱ्या या शास्तीमाफी योजनेचा अनेक मालमत्ताधारक लाभ घेत असतात. त्यामुळे शास्तीमाफीची घोषणा होईल या अपेक्षेने अनेक जण इच्छा असूनही मालमत्ता कर अदा करण्यास पुढे येत नाहीत असे एक निरीक्षण आहे. यंदाही अशाच प्रतीक्षेमुळे मालमत्ताधारकांकडून कर भरण्यासाठी पाहिजे तसा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे दिसते.

