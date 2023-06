Nashik Crime: नाशिक रोडला बँकेत कॅश काउंटरवर पैसे भरताना 2 लाख रुपये लंपास

Nashik Crime : नाशिक रोड येथील बँक ऑफ बडोदा शाखेत दोन लाख रुपये भरताना चोरट्यांनी लांबवल्याची घटना घडली असून ही घटना सीसीटीव्ही कॅमेरात कैद झाले आहे. (2 lakh rupees looted while paying at cash counter in baroda bank on Nashik Road Crime)

अंकुर सोमनाथ लाटे व त्यांची आई लिलाबाई सोमनाथ लाटे हे बँकेत कॅश काउंटर वर पैसे भरण्यासाठी उभे होते नंबर आल्यानंतर अंकुर लाटे यांनी काचेच्या दोन लाख रुपये ठेवले आणि आईला काउंटर वर उभे राहण्यास सांगितले.

बँकेच्या दुसऱ्या टेबलावर काही सेकंदात स्टॅम्प पॅड घेऊन तर काचेच्या आत मध्ये ठेवलेले कॅश काऊंटर वरील दोन लाख रुपये गायब होते.

ही घटना समजता उपनगर पोलिसांना यासंबंधी माहिती देण्यात आली. उपनगर पोलीस गुन्हेगाराचा शोध घेत असून सीसीटीव्ही फुटेज च्या माध्यमातून गुन्हेगाराच्या मार्गावर आहे