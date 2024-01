Nashik News : मालेगावमध्ये एका वर्षात 319 कोटींची वीजचोरी; शहराच्या विकासात अडथळा

Nashik News : शहरातील वीजचोरीचा प्रश्न अत्यंत गंभीर बनलेला आहे. मालेगाव पॉवर सप्लाय लिमिटेड कंपनीचे वर्षाला तब्बल ३१९ कोटी रुपयांचे होत असलेले नुकसान कसे भरून निघणार? हा यक्षप्रश्न कंपनीला सतावत आहे.

पोलिस यंत्रणेचे सहकार्य योग्य प्रकारे मिळत नसल्याने वीजचोरांना आळा घालण्यासाठी कंपनीला सातत्याने अपयश येत आहे. (319 crore electricity theft in Malegaon in one year nashik news)