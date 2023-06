Nashik Accident News : समृध्दी महामार्गावर पुन्हा अपघात; कार थेट जाऊन पडली अंडरपासमध्ये

Nashik News : समृद्धी महामार्गाचा दुसरा टप्पा वाहतुकीसाठी खुला झाल्यापासून अपघातांची दैनंदिन मालिका सुरूच आहे.

रविवारी दुपारी शिर्डीहून मुंबईच्या दिशेने जाणारी स्विफ्ट कार आगासखिंड शिवारात पुलाचा कठडा तोडून थेट 40 फूट खाली कोसळून अपघात झाला.

हिंदुरुदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गाचा दुसरा टप्पा शिर्डी ते भरवीर दरम्यान खुला झाला आहे.

या महामार्गावर रविवारी दुपारी एक वाजेच्या सुमारास मुंबईच्या दिशेने जाणारी स्विफ्ट कार क्र MH43 /BU0132 टायर फुटल्याने अनियंत्रित झाली वेगात असलेली ही कार पांढुर्ली आगासखिंड रस्त्यावर असलेल्या अंडरपासच्या पुलावरून कठडे तोडून थेट खाली कोसळली. सुमारे 40 फूट खोल कोसळली.

पांढुर्ली ते आगासखींड रस्त्यावर किमी क्रमांक 590.5 ला समृद्धीचा अंडरपास आहे. याच ठिकाणी पुलाचा कठडा तोडून कार कोसळली. मुंबईकडे जाणाऱ्या लेनवर कारचे टायर फुटून हा अपघात झाला.

अपघातात कार मधील सनरीस गोयल वय-53 , हेमीना गोयल वय- 48, दिव्या गोयल वय-24 सर्व रा. घनसोली, नवी मुंबई हे किरकोळ जखमी झाले. जखमींना समृद्धी महामार्ग अंबुलन्स ने SMBT हॉस्पिटल भरवीर येथे उपचारासाठी दाखल करण्यात आले.