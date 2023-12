Nashik Industrial News: जिल्ह्यात 79 नवीन उद्योगाची भर अन् वर्षभरात 8 अपघातांच्या घटना

"सातपूर, अंबडसह जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहतीमध्ये ज्या आस्थापनांत वीसपेक्षा जास्त कामगार आहेत, अशा आस्थापनांना औद्योगिक सुरक्षा विभागाकडून नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. नाशिकमध्ये एप्रिल ते नोव्हेंबरपर्यंत एकूण २०२६ आस्थापनाची नोंद करण्यात आली आहे. यात नवीन ७९ नवीन आस्थापनाची भर पडल्याचे औद्योगिक सुरक्षा विभागाच्या सहसंचालक अंजली आडे यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले."

- सतीश निकुंभ

(Addition of 79 new industries in district and 8 accidents in year Nashik Industrial News)