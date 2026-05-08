Aaple Sarkar Portal: ‘आपले सरकार’ पोर्टल ठप्प; महा ई-सेवा केंद्र बंद, हजारो विद्यार्थ्यांचे दाखले रखडले

सटाणा : दहावीचा निकाल आज शुक्रवारी जाहीर होत असताना विद्यार्थ्यांच्या पुढील शिक्षणाचा मार्ग मात्र विविध दाखल्यांच्या प्रतीक्षेत अडकून पडल्याचे चित्र समोर आले आहे. 'आपले सरकार' पोर्टलवरील तांत्रिक बिघाडामुळे राज्यभरातील महा ई-सेवा केंद्रांचे कामकाज जवळपास दहा दिवसांपासून विस्कळीत झाले असून, हजारो विद्यार्थ्यांचे उत्पन्न, जाती, रहिवासी, अधिवास, नॉन-क्रीमीलेअर आणि ईडब्ल्यूएस दाखल्यांचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. परिणामी प्रवेशप्रक्रियेच्या तोंडावर विद्यार्थ्यांसह पालकांची अक्षरशः धावपळ सुरू झाली आहे..यंदा राज्यातून १४ लाख ३३ हजार ५८ विद्यार्थ्यांनी बारावीची तर, १५ लाख ४६ हजार ५७९ विद्यार्थ्यांनी दहावीची परीक्षा दिली होती. हा एकूण आकडा पाहता विविध दाखल्यांसाठी दाखल झालेल्या अर्जाचा अंदाज येतो. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे महसूल विभागाचे कामकाज आधीच प्रभावित झाले होते. त्यानंतर ५ आणि ६ मे रोजी पूर्ववत झालेले पोर्टल पुन्हा बंद पडल्याने दाखल्यांसाठी अर्ज केलेल्या विद्यार्थ्यांचा जीव टांगणीला लागला आहे. आता पोर्टलच बंद पडल्याने दाखल्यांच्या प्रक्रियेला मोठा फटका बसला आहे. उत्पन्न, जाती, रहिवासी, अधिवास, नॉन-क्रीमीलेअर व ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्रांसाठी विद्यार्थ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर अर्ज केले आहेत. मात्र, पोर्टल लॉगिन होत नसल्याने पुढील प्रक्रिया रखडली आहे. दरम्यान, बारावीच्या निकालानंतर विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी दाखल्यांची आवश्यकता वाढली आहे..आता दहावीचा निकालही जाहीर झाल्याने अकरावी प्रवेश प्रक्रियेसाठी विद्यार्थ्यांची लगबग सुरू झाली आहे. अशा वेळी दाखले वेळेत न मिळाल्यास प्रवेश प्रक्रियेवर परिणाम होण्याची भीती पालकांकडून व्यक्त केली जात आहे.एप्रिलच्या मध्यापासून मे च्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत दहावी-बारावी निकाल, शिष्यवृत्ती आणि विविध प्रवेश प्रक्रियांमुळे ऑनलाइन अर्जांचा मोठा ओघ वाढतो. याच काळात 'आपले सरकार' पोर्टलवरील तांत्रिक अडचणी समोर येतात. त्यामुळे शासनाने सर्व्हर क्षमता वाढवून कायमस्वरूपी उपाययोजना करावी, अशी मागणी पालकवर्गातून होत आहे..ई-सेवा केंद्र चालकही त्रस्तदाखल्यांसाठी अर्ज केलेले विद्यार्थी व पालक सातत्याने चौकशी करीत असल्याने ई-सेवा केंद्र चालकांनाही अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. "अर्ज स्वीकारले आहेत; पण पुढील प्रक्रिया सुरूच होत नाही," अशी प्रतिक्रिया एका ई-सेवा केंद्र चालकाने दिली.अकरावी प्रवेशासाठी संकेतस्थळ खुलेअकरावी प्रवेशासाठी ऑनलाइन नोंदणीची मुदत ३० एप्रिलपर्यंत होती. मात्र, अपेक्षेपेक्षा कमी अर्ज नोंदविले गेल्याने माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाने दहावी निकालानंतरही संकेतस्थळ खुले ठेवले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना अर्ज भरण्याची आणखी एक संधी उपलब्ध झाली आहे..'डिजिटल' व्यवस्था सक्षम करणे काळाची गरजराज्यातील लाखो विद्यार्थी व पालकांचे भवितव्य ऑनलाइन यंत्रणांवर अवलंबून असताना, तांत्रिक पायाभूत सुविधा मात्र अपुऱ्या पडत असल्याचे वास्तव पुन्हा एकदा समोर आले आहे. 'डिजिटल महाराष्ट्र'ची घोषणा प्रत्यक्षात प्रभावीपणे राबवायची असेल, तर सर्व्हर क्षमता, तांत्रिक मनुष्यबळ आणि पर्यायी व्यवस्था सक्षम करणे अत्यावश्यक असल्याची मागणी शिक्षण क्षेत्रातून पुढे येत आहे.