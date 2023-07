By

Nashik 11th Admission : इयत्ता अकरावीच्‍या प्रवेश प्रक्रियेंतर्गत तीन नियमित फेऱ्या पार पडल्‍या असून, आतापर्यंत केवळ ४५ टक्‍के जागांवर विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतलेले आहेत. उर्वरित ५५ टक्‍के जागा अद्यापही रिक्‍त असल्‍याचे समोर येत आहे.

६६ महाविद्यालयांत एकूण २७ हजार २४० जागा उपलब्‍ध असताना, प्रत्‍यक्षात प्रवेश निश्‍चित केलेल्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या १२ हजार २८८ आहे. १५ हजार ९५२ जागा रिक्‍त असून, या जागांच्‍या प्रवेशासाठी सोमवार (ता. १७)पासून पहिल्‍या विशेष फेरीची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. (after 3 rounds 55 percent of 11th seats are vacant nashik news)

नाशिक महापालिका क्षेत्रातील महाविद्यालयांत प्रवेशासाठी केंद्रीभूत ऑनलाइन प्रवेशप्रक्रिया राबविली जाते आहे. या अंतर्गत शिक्षण विभागाकडून आतापर्यंत तीन नियमित फेऱ्या आयोजित केलेल्‍या आहेत. परंतु, या फेऱ्यांतून अद्याप निम्म्‍या जागांवरही प्रवेश होऊ शकलेले नाहीत.

प्रत्‍येक फेरीत नोंदणीकृत विद्यार्थ्यांपैकी कुठल्याही महाविद्यालयात निवड न झालेल्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी राहिल्‍याने अद्यापही मोठ्या संख्येने जागा रिक्‍त असल्‍याचे चित्र समोर येते.

प्रवेशप्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आलेली असताना नुकतेच शिक्षण विभागाने पहिल्‍या विशेष फेरीचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. या फेरीत किती प्रमाणात प्रवेश निश्‍चित होतात, याकडे विद्यार्थ्यांसह पालकांचे लक्ष लागून राहील.

विशेष फेरीत सहभागाची गुरुवारपर्यंत मुदत

दरम्‍यान, पहिल्‍या विशेष फेरीच्‍या प्रक्रियेत सोमवारपासून सुरवात होणार आहे. आतापर्यंत कुठल्‍याच महाविद्यालयात प्रवेश न मिळालेल्‍या विद्यार्थ्यांना नोंदणी करण्याची, अर्जाचा भाग एक भरून प्रमाणिकरण करणे, तसेच अर्जाचा भाग दोन भरून लॉक करण्यासाठी गुरुवार (ता. २०)पर्यंत मुदत दिलेली आहे. २४ जुलैला या फेरीची गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध करण्याचे नियोजित आहे.

‘अनुदानित’साठी चढाओढ...

रिक्‍त जागांची संख्या मोठी दिसत असली, तरी बहुतांश महाविद्यालयांत अनुदानितच्‍या जागांवर प्रवेश पूर्णत्‍वाकडे आल्‍याचे बोलले जाते आहे. अनुदानित जागांसाठी अत्‍यल्‍प शुल्‍क लागत असल्‍याने बहुतांश सर्वच विद्यार्थ्यांकडून या जागांवर प्रवेशासाठी प्रयत्‍न केले जात आहेत. विशेषतः विज्ञान शाखेत प्रवेशासाठी चुरस असून, वाणिज्‍य शाखेत इंग्रजी माध्यमात प्रवेशासाठी स्‍पर्धा पाहायला मिळते आहे.

अशी आहे प्रवेशाची स्‍थिती ः

* प्रवेशफेरीसाठी उपलब्‍ध जागा------२३ हजार ७३८

* फेरीतून प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी----११ हजार ०५१

* रिक्‍त राहिलेल्‍या जागा---------------१२ हजार ६८७

* कोट्यांतर्गत उपलब्‍ध जागा-----------३ हजार ५०२

* कोट्यातून प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी----१ हजार २३७

* कोट्याच्‍या रिक्‍त जागा-----------------२ हजार २६५