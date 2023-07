Nashik News : अबब... सफरचंद पिकले, तेही नाशिक जिल्ह्यात..!

Nashik News : आरोग्‍यासाठी पौष्टिक समजल्या जाणाऱ्या सफरचंदाची आवक मुख्यत्‍वे जम्‍मू व काश्मीर भागातून येत असते. परंतु, जिल्ह्या‍तील चाचडगाव (ता. दिंडोरी) या नाशिकच्‍या भूमीत सफरचंद पिकविण्यात यश आले आहे.

मराठा विद्याप्रसारक संस्‍थेच्‍या दुलाजी सीताराम पाटील कृषी महाविद्यालयातर्फे ‘हरमन ९९’ या काश्मिरी सफरचंद प्रजातीची लागवड करण्यात आली. या प्रयोगास यश आले आहे. (Apples on a tree planted on premises of MVP College of Agriculture nashik news)

महाविद्यालयातर्फे चाचडगाव प्रक्षेत्रात सफरचंदांची लागवड करण्यात आली होती. झाडाला पहिल्यांदाच सफरचंद लागले आहेत.

या कामगिरीतून संस्थेच्या कृषी महाविद्यालयाचे जिल्हाभरातील शेतकरी सभासद, हितचिंतकांकडून कौतुक होत असल्याची माहिती संस्थेचे सरचिटणीस ॲड. नितीन ठाकरे, उपसभापती देवराम मोगल, शिक्षणाधिकारी डॉ. अजित मोरे, प्राचार्य डॉ. आय. बी. चव्हाण यांनी दिली.

कोकणगाव येथील प्रक्षेत्रावर सफरचंदाबरोबरच अननस, आंब्याच्या सात प्रकारच्या जाती, जायफळ, कोकम, दालचिनी, नारळाच्या विविध जाती, लेमन ग्रास, फणस, पेरू, लिंब व इतर वनस्पतींचीही प्रयोगशील लागवड महाविद्यालयातर्फे करण्यात आलेली आहे. हे प्रयोगही यशस्वी होण्याच्या मार्गावर आहेत.

त्यासाठी सिंचन पद्धतीचा वापर केला आहे. त्यात आंतरपिकेही घेतली जातात. तसेच, या ठिकाणी रोपवाटिकाही उभारलेली असून, नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून तज्‍ज्ञ मार्गदर्शकांची मदत घेत शेतीचा विकास करण्याबाबत प्रयोग सुरू आहेत.