Nashik Crime : 'गुंतवणुकीसाठी काळ शुभ आहे' म्हणत ज्योतिषाने व्यावसायिकाला पाऊण कोटींना लुटले!

नाशिक: शरणपूर रोड परिसरात असलेल्या अंजनीय ज्योतिष कार्यालयात येणाऱ्या 'तुमचा काळ आर्थिक गुंतवणुकीसाठी शुभ' असल्याचे सांगत, शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यास भाग पाडणाऱ्या संशयित ज्योतिष्याने व्यावसायिकाला तब्बल पाऊणकोटींना गंडा घातला. त्यानंतर कार्यालय बंद करून संशयित पसार झाला आहे. याप्रकरणी गुन्हा दाखल होताच शहर सायबर पोलिसांनी ज्योतिष्याचे कार्यालय सील करीत कसून तपास सुरू केला आहे. सचिन देशमुख (रा. एचडीएफसी बँकेजवळ, शरणपूर रोड) असे संशयिताचे नाव आहे. .शहरातील एका व्यावसायिकाने शहर सायबर पोलिसात तक्रार दिली आहे. त्यानुसार, या व्यावसायिकाला कौटुंबिक व व्यावसायिक समस्या, अडचणी सोडविण्यासाठी सचिन देशमुख या ज्योतिष्याकडे एप्रिल २०२५ मध्ये गेला होता. त्यावेळी संशयित ज्योतिष्याने त्याच्या कुंडली आणि ग्रहदशा पाहून त्यास आश्वासित केले होते. त्याचवेळी संशयित देशमुख याने व्यावसायिकाचा विश्वास संपादन करीत काही महिन्यांनी त्यास, तुमची ग्रहदशा उत्तम असून, आर्थिक गुंतवणूक करण्यासाठी शुभ काळ असल्याचे सांगितले. .तसेच, त्यास शेअर मार्केटमध्ये आर्थिक गुंतवणूक केल्यास उत्तम लाभ होणार असल्याचे सांगितले. दरम्यान, या संशयित ज्योतिषाचा समांतर शेअर मार्केटमध्ये ट्रेडिंगचाही बाजार थाटला होता. त्याने व्यावसायिकालाही शेअर मार्केटमधील आर्थिक गुंतवणुकीवर चांगला परतावा मिळवून देण्याचे आमिष दाखविले. त्यानुसार व्यावसायिकाने ज्योतिष्याच्या भुलथापांना भुलून आर्थिक गुंतवणूक केली. त्यावर काही प्रमाणात संशयिताने परतावाही दिला. .त्यामुळे व्यावसायिकालाही लोभ सुटल्याने त्याने बँकेकडून व्यावसायिक कर्ज काढले आणि ती रक्कम संशयित ज्योतिष्याच्या सल्ल्याने शेअर मार्केटमध्ये गुंतविली. मात्र काही महिन्यातच परतावा येणे बंद झाल्याने व्यावसायिकाने संशयिताचे कार्यालय गाठले असता ते बंद दिसून आले. संशयित देशमुख पसार झाल्याचे लक्षात येताच व्यावसायिकाने शहर सायबर पोलिस ठाणे गाठून तक्रार दिली. त्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..शहर सायबरकडून कार्यालय सीलशहर सायबर पोलिसांनी संशयित देशमुखच्या ज्योतिष कार्यालयाची झडती घेतली आहे. त्यात काही महत्त्वाचे पुरावे पोलिसांच्या हाती लागले आहेत. कार्यालयातील लॅपटॉप, कोरे धनादेश, संगणक आदी साहित्य जप्त करीत, पोलिसांनी कार्यालय सील केले असून, त्याच्या साथीदारांसह देशमुखचा शोध घेतला जात आहे. याप्रकरणी त्याचे बँक खात्याचाही शोध घेण्यात येत असून, ती गोठविली जाण्याची शक्यता आहे. तसेच तक्रारदारांमध्ये वाढ होण्याचीही शक्यता आहे.Yavatmal News: यवतमाळ वर्धा सीमेवर मद्य तस्करीचा पर्दाफाश; गोवा, मध्य प्रदेशातील मद्यसाठा जप्त.ज्योतिष्याबरोबर आर्थिक गुंतवणुकीचा सल्लासंशयित देशमुख याने दोन वर्षांपूर्वी अंजनिय ज्योतिष कार्यालय सुरू केले. येणाऱ्या पीडितांना ज्योतिषी सल्ला देताना तो व्यावसायिकांना शेअर मार्केटमध्ये आर्थिक गुंतवणुकीचा सल्ला द्यायचा. त्यासाठी तो व्यावसायिकांना 'गुंतवणुकीस शुभकाळ' असल्याचा ज्येातिष सल्ला देत त्यावर चांगल्या परताव्याचीही हमी द्यायचा. त्यासाठी ऑनलाइन झुम मिटिंग, व्हॉटसॲप ग्रुपवर मिटिंग व प्रत्यक्ष बैठका घेत गुंतवणूकदारांना शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यासास भाग पाडायचा. प्रारंभी त्याने परतावाही दिला. मात्र, काही महिन्यांपासून परतावा देणे बंद केले होते.