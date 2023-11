Nashik News: पेन्शनरांनी पाळला काळा दिवस; जिल्हाधिकारी कार्यालय आवारात निदर्शने करीत शासनाचा निषेध

Nashik News : केंद्र सरकारच्या निषेधार्थ जिल्हा ईपीएफ पेन्शनर फेडरेशनतर्फे गुरुवारी (ता. १६) काळा दिवस पाळण्यात आला. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करीत जिल्ह्यातील पेन्शनरांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारचा निषेध केला.

देशातील ७५ लाखांहून अधिक ईपीएफ पेन्शनरांची पेन्शनविषयक जुनी मागणी केंद्राकडे प्रलंबित आहे. (black day was observed by District EPF Pensioners Federation in protest against central government nashik news)

विरोधी पक्षात असताना आश्वासन देणाऱ्या भाजप प्रणित सरकारने सत्तेत आल्यापासून पेन्शनच्या मागणीकडे डोळेझाक करीत विश्वासघात केल्याचा पेन्शनरांचा आरोप आहे. त्याविरोधात गुरुवारी देशात काळा दिवस पाळण्यात आला.

नाशिक जिल्हा इपीएफ पेन्शनर्स फेडरेशनचे संस्थापक राजू देसले, अध्यक्ष रमेश सूर्यवंशी, महासचिव डी. बी. जोशी, नामदेव बोराडे, चेतन पणेर, धनंजय चतुर, कृष्णा शिरसाठ, रमेश येवले, एस. वाय. बेग, जे. एम. सय्यद, उत्तमराव आढाव, शिवाजी ढोबळे आदींच्या नेतृत्वाखाली गुरुवारी निदर्शने करण्यात आली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर झालेल्या आंदोलनाला मोठ्या संख्येने जिल्ह्यातील विविध उद्योगांतील पेन्शनर बांधव सहभागी झाले. देशातील सर्व नागरिकांना समाधानकारकपणे जीवन जगता यावे, अशी सरकारची धोरणे असावीत. साधन संपत्तीची वाटणी करताना बहुजन हितासाठीचा त्याचा विनियोग व्हावा, या घटनेतील मूलभूत तत्त्वांना केंद्र सरकारकडून हरताळ फासला जात असल्याचा पेन्शनरचा आरोप आहे.

पेन्शनरच्या प्रमुख मागण्या ः

- ईपीएफ प्रश्नांवर श्वेतपत्रिका काढावी

- किमान नऊ हजार मासिक पेन्शन द्यावी

- पेन्शनला महागाई भत्त्याची जोड द्यावी

- स्वस्त रेशन, मोफत वैद्यकीय उपचार द्यावेत

- पेन्शन हिशेबाची प्रोराटा पद्धत बंद करावी

- पेन्शन निधी शेअर बाजारात गुंतवू नये