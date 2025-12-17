Breaking News Manikrao Kokate : माणिकराव कोकाटे यांच्यावर अटक वॉरंट जारी, त्वरीत अटक करण्याचे आदेश

Manikrao Kokate Latest News : राज्याचे क्रिडामंत्री माणिकराव कोकाटे यांना कोणत्याही क्षणी अटक होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान आज दिवसभरात माणिकराव कोकाटे नॉट रिचेबल असल्याची माहिती समोर आली होती. अशातच कोकाटे रुग्णालयात असल्याचे सांगण्यात आले आहे. जिल्हा सत्र न्यायालयाने अटक वॉरंट जारी करण्यात आले आहे..मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्यावर न्यायालयाने अटक वॉरंट जारी केले असून कोणत्याही क्षणी अटक होण्याची शक्यता आहे. या घडामोडीने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे..माणिकराव कोकाटे यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. अटक वॉरंट जारी झाल्यानंतर पोलिस हालचालींना वेग आला असून अटक कधीही होऊ शकते..विद्यमान क्रीडा मंत्री माणिकराव कोकाटे व त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांनी कमी उत्पन्नासंदर्भातील बनावट कागदपत्रे सादर केली आणि शासकीय योजनेतील सदनिका मिळविली होती. याप्रकरणी १२ डिसेंबर १९९५ ला सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Manikrao Kokate Resignation : क्रीडा मंत्री माणिकराव कोकाटेंच्या राजीनाम्यावर शिक्कामोर्तब? अजित पवार–फडणवीस भेटीने खळबळ.या खटल्याची २० फेब्रुवारी २०२५ ला कनिष्ठ न्यायालयात सुनावणी होत असून कोकाटे बंधूंना दोन वर्षांचा कारावास आणि प्रत्येकी ५० हजारांचा दंड ठोठाण्यात आला होता. या शिक्षेविरोधात त्यांनी नाशिक सत्र न्यायालयात अपील केले होते. त्याची मंगळवारी (ता.१६) सुनावणी झाली..यात सत्र न्यायालयाचे न्या. पी. एम. बदर यांनी कनिष्ठ न्यायालयाची शिक्षा कायम ठेवली आहे. सुनावणीवेळी मंत्री कोकाटे गैरहजर असल्याने या शिक्षेची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश कनिष्ठ न्यायालयाच्या अतिरिक्त न्यायदंडाधिकारी रूपाली नडवादिया यांना दिले आहेत. कॉलेज रोडच्या येवलेकर मळा परिसरातील दूध संघानजीकच्या इमारतीमध्ये शासनाच्या दहा टक्के योजनेतील सदनिका मिळविण्यासाठी तत्कालीन आमदार व विद्यमान कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे व त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांनी कमी उत्पन्नासंदर्भातील कागदपत्रे सादर करून सदनिका मिळविली होती. यासंदर्भात तत्कालीन माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी मंत्री कोकाटे यांच्यावर आरोप केले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.