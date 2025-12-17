नाशिक

Breaking News Manikrao Kokate : माणिकराव कोकाटे यांच्यावर अटक वॉरंट जारी, त्वरीत अटक करण्याचे आदेश

Maharashtra Political Breaking News : मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्यावर न्यायालयाने अटक वॉरंट जारी केले असून कोणत्याही क्षणी अटक होण्याची शक्यता आहे. या घडामोडीने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
Breaking News Manikrao Kokate

Breaking News Manikrao Kokate

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Manikrao Kokate Latest News : राज्याचे क्रिडामंत्री माणिकराव कोकाटे यांना कोणत्याही क्षणी अटक होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान आज दिवसभरात माणिकराव कोकाटे नॉट रिचेबल असल्याची माहिती समोर आली होती. अशातच कोकाटे रुग्णालयात असल्याचे सांगण्यात आले आहे. जिल्हा सत्र न्यायालयाने अटक वॉरंट जारी करण्यात आले आहे.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Ajit Pawar
Nashik
maharashtra
political leader
Arrest
Manikrao Kokate
Manikrao Kokate controversy

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com