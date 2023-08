Nashik Crime : क्लासचालक शिक्षकाविरुद्ध विनयभंगाचा गुन्हा दाखल

By

Nashik Crime : सातपूर परिसरातील क्लासचालक-शिक्षकाने त्याच्याच क्लासमध्ये शिकणाऱ्या अल्पवयीन विद्यार्थिनीचा विनयभंग केल्याचा धक्कादायक प्रकार शुक्रवारी (ता. ४) उघडकीस आला. (case of molestation has registered against class teacher nashik crime news)

विशेष म्हणजे पीडित विद्यार्थिनीचे वडील व संशयित शिक्षक हे दोघे एकेकाळी वर्गमित्र असल्याने मोठ्या विश्वासाने या शिक्षकाकडे पीडिताला दररोज क्लाससाठी पाठवत होते.

शिक्षकाने विश्वासघात केल्याने मोठा मानसिक धक्का पीडितेच्या कुटुंबीयांना बसला.

संशयिताचे नाव गणेश सोनवणे असे आहे. या प्रकरणी सातपूर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली, अशी माहिती सातपूर पोलिसांनी दिली. पोलिस उपनिरीक्षक श्याम जाधव तपास करीत आहेत.