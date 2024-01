Nashik: जलजीवनच्या कामातील अनागोंदी प्रशासनाकडून डोळ्याआड! त्या ठेकेदाराच्या हमीनंतर वावीतील उपोषणाची सांगता

वावी : सिन्नर तालुक्यातील वावी येथे सुरू असलेल्या राष्ट्रीय पेयजल योजनेच्या कामाची गुणवत्ता ढिसाळ असल्याचा प्रकार उघड होऊन देखिल प्रशासकीय यंत्रणा मात्र ठेकेदाराची पाठ राखण करत असल्याचे चित्र आहे.

या निकृष्ट कामांची चौकशी व्हावी, तसेच ठेकेदारास जबाबदार धरून त्याचे विरुद्ध कठोर कारवाई करावी, या मागणीसाठी उपोषण करणाऱ्या गावातील तरुणांना ठेकेदाराच्याच लेखी हमीनंतर उपोषण मागे घेण्यात अधिकाऱ्यांना यश आले. (Chaos in work of jal jeevan hidden from administration After assurance of that contractor hunger strike in Wavi ended Nashik)