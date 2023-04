Nashik News : सावधान! झाडांना इजा केल्यास दाखल होणार?

Nashik News : झाडांना खिळे ठोकणे, विद्युत रोषणाई करण्यासह इजा करीत विद्रूपीकरण केल्यास यापुढे गुन्हे दाखल होणार आहे. (Crimes will be registered if trees are damaged by nailing electric lighting nashik news)

महापालिकेने उद्यान निरीक्षकांना तसे अधिकार दिले आहेत. झाडांना इजा केल्याचे काही प्रकार शहरात उघडकीस आल्यानंतर महापालिकेने या कारवाया सुरू केल्या आहेत. शहरात झाडांवर खिळे ठोकून जाहिरातीचे माहितीपत्रक लावणे व विद्युत रोषणाई करून जाहिरात केल्याप्रकरणी महापालिका उद्यान विभागाने एक एजन्सी, चार नामांकित हॉटेल व क्रोमा शोरूमवर गुन्हा दाखल केला आहे.

संबंधितांकडून नियमानुसार कारवाई करून आर्थिक दंड वसूल केला जाणार आहे. तसेच यापुढे उद्यान निरीक्षकांना वरील प्रकार आढळल्यास कारवाईचे अधिकार देण्यात आले. महापालिकेकडूनही दरवर्षी पावसाळ्यात हजारो झाडांची लागवड केली जाते. मात्र काही फुकटे या झाडांवर फलक- बॅनर लावणे, विद्युत रोषणाई करून स्वतःची जाहिरात हे प्रकार करत आहे.

अनेकजण झाडांना इजा पोचवतात. झाडांना त्रास होईल, असे कृत्य केले जात आहे. यामुळे झाडांची हानी होत असून याविरोधात उद्यान विभागाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. ग्रो वेल्थ एजन्सीने शहरातील अनेक रस्त्यांवर एनए प्लॉट विकणे असल्याचे फलक झाडांना खिळे ठोकून जाहिरात केली आहे.

तसेच हॉटेल पीवर ग्रीन ऑल लिव्हज, रेड चिली, दि क्लिस्टो मल्टी कझिन व बॉबीज हॉटेल यांनी झाडांवर विद्युत रोषणाई करून स्वतःची जाहिरात केली आहे. तर कॉलेज रोड येथील क्रोमा शोरूमचेदेखील झाडांवर जाहिरात केली आहे. झाडांचा वापर करून स्वतःच्या व्यवसायाची जाहिरात केल्याप्रकरणी सातपूर उद्यान निरीक्षकांनी सबंधितांना नोटीस बजावत सातपूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.