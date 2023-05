Nashik Crime News : हरवलेल्या मोबाईलद्वारे 21 लाखांचा गंडा

By

Nashik Crime News : मोबाईल हरवल्याचा प्रकार एका ग्राहकाला तब्बल २१ लाखाला महागात पडला. (criminal stole 21 lakhs from various bank accounts using lost mobile phone nashik crime)

हरवलेल्या मोबाईलचा वापर करीत भामट्याने विविध बँक खात्यावर २१ लाखाहून अधिक रक्कम लंपास केल्याचा प्रकार शहरात उघडकीस आला.

याप्रकरणी सायबर पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे. पंचवटीतील मखमलाबाद रोडवरील राजमंदीर सोसायटीतील रहिवासी आकाश कीर्तिकुमार शहा (३०) यांचा मोबाईल गहाळ झाला होता.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

त्यांच्या गहाळ झालेल्या मोबाईलचा वापर करीत अज्ञात भामट्याने शह यांच्या यस बँकेतील विविध चार खात्यात वर्ग केल्याचे उघडकीस आले. साधारण २६ आणि २७ मार्च अशा दोन दिवसांत हा प्रकार घडल्याचे उघडकीस आले.

याप्रकरणी शहा यांच्या तक्रारीवरून सायबर पोलिस ठाण्यात २१ लाख ६९ हजार रुपये लंपास झाल्याची तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. सायबर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक डॉ. सीताराम कोल्हे तपास करीत आहेत.