Nashik: आयोध्येसाठी शिवसेनेचे योगदान पाहाच : राऊत; ‘रामजन्मभूमीत शिवसेनेचे वाघ’ प्रदर्शनाला शिवसैनिकांची गर्दी

सातपूर : अयोध्येतील राममंदिर लढ्यात शिवसेनेचे योगदान काय, असे विचारणाऱ्यांसाठी अयोध्येतील कारसेवेवरील ‘रामजन्मभूमीत शिवसेनेचे वाघ’ हे दालन खुले करण्यात आले आहे. डोळे उघडे ठेवा आणि ते पाहा’, अशा शब्दांत शिवसेनेचे (ठाकरे गट) खासदार संजय राऊत यांनी भाजपवर टीका केली.

शिवसेनेचे वाघ नसते, तर हिंदुत्वावरील अनेक वर्षांपासूनचा कलंक दूर झाला नसता, असा दावाही त्यांनी केला. (Crowd of Shiv Sainiks at exhibition of Shiv Sena particioants in Ram Janmabhoomi Nashik)