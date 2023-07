Nashik Water Shortage : धरणांमध्ये यंदा अवघे 34 टक्केच पाणी; रिमझिम पावसामुळे धरणसाठ्यात अत्यल्प वाढ

By

Nashik Water Shortage : जुलै महिन्यातील २० दिवस संपत आलेले असताना जिल्ह्यातील धरणांमध्ये अवघे ३४ टक्के जलसाठा आहे.

गेल्यावर्षी जुलैमध्ये धरणांमध्ये ८० टक्के साठा होता. रिमझिम पावसाने धरणसाठ्यात पाहिजे त्या प्रमाणात वाढ न झाल्याने नाशिककरांवर पाणी कपातीचे संकट ओढवले आहे. ( dams in district have only 34 percent water storage nashik news)

नाशिक जिल्ह्यातील धरणांमध्ये सरासरी ३४ टक्के साठा असला तरी आळंदी, तिसगाव, नागासाक्या, माणिकपूंज ही धरणे कोरडीठाक पडली आहेत. भोजापूर, वाघाड सारखी धरणेही तळाला गेल्यामुळे दुष्काळाचे सावट अजूनही दूर झालेले नाही.

रिमझिम पाऊस सातत्याने पडत असल्याने भाताच्या आवणीला सुरवात झालेली दिसते. पेरण्याही ४० टक्क्यांवर पोहोचल्या आहेत. पण मका, बाजरी, कापसाच्या पिकांना पाण्याची नितांत आवश्यकता आहे.

जिल्ह्यात सरासरी १२७ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली असून जुलै महिन्यात सरासरी ३०८ मिलिमीटर पाऊस पडणे अपेक्षित आहे. राज्यात सर्वत्र पडत असलेल्या पावसाने नाशिक जिल्ह्यावर कृपादृष्टी दाखविल्यास नाशिककरांवरील दुष्काळाचे मळभ दूर होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

कुठल्या धरणात किती टक्के साठा

धरण......२०२२....२०२३

गंगापूर.....६२.......४१

काश्यपी...७९.....२३

पालखेड....५१...३५

करंजवण...८१....२४

ओझरखेड....१००...२५

दारणा......६६.....६४

भावली.....१००.....६९

चणकापूर.....४७....४५

नागासाक्या...४......०

एकूण........८०...३४