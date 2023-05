By

Military Pre-Recruitment Training : महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती), इतर मागासप्रवर्ग व बहुजन कल्याण विभागातर्फे मोफत सैनिक भरती परीक्षा पूर्ण प्रशिक्षणाची संधी मिळणार आहे.

राज्‍यातील दीड हजार उमेदवारांची प्रशिक्षणासाठी निवड केली जाणार आहे. इच्‍छुक विद्यार्थ्यांना अर्ज करण्यासाठी २८ मेपर्यंत मुदत आहे. (Deadline for applications for Military Pre Recruitment Training May 28 nashik news)

निवड झालेल्‍या विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण कालावधीत दर महिन्‍याला दहा हजार रुपये विद्यावेतन व आकस्मित निधी १२ हजार रुपये असा एकूण ७२ हजार रुपये मिळणार आहेत. निवड प्रक्रियेत सहभागासाठी ऑनलाइन अर्ज करावा लागणार आहे.

त्‍यासाठी २८ मेपर्यंत मुदत आहे. हे प्रशिक्षण इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी असणार आहे. निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना सैनिक भरतीच्या पूर्वतयारीसाठी मोफत ऑफलाइन, अनिवासी पद्धतीने प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.

यासाठी बारावी उत्तीर्ण व वैद्यकीय अर्हता पूर्ण असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना संधी मिळणार आहे. याचा लाभ घेण्यासाठी पात्र विद्यार्थ्यांना महाज्योतीच्या संकेतस्थळावर अर्ज करण्याचे आवाहन केले आहे. अंतिम निवडीसाठी चाळणी परिक्षा घेण्यात येणार आहे. पात्र विद्यार्थ्यांनी संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महाज्योतीचे व्यवस्थापकीय संचालक राजेश खवले यांनी केले आहे.